Ali Koç, yeni takım otobüsünün direksiyonuna geçti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile takımın önemli emektarı, yılların usta şöförü Cemal kaptanla yeni otobüsü keşfetti.

Fenerbahçe Kulübü, yeni tasarlanan otobüsünü, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde düzenlenen törenle teslim aldı. Gürsel Turizm ile sarı-lacivertlilerin iş ortaklığının yenilendiği törene Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yönetim kurulu üyeleri, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, futbolcular, Gürsel Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Levent Birant, Yönetim Kurulu Üyesi Hürer Gündüz, Mercedes-Benz Türk CEO'su Süer Sülün ile şirketlerin yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Törende konuşan Fenerbahçe Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, “Yarım asırı aşan bir birlikteliğimiz var. 80-90’lı yıllardan herhangi bir sponsorluk anlaşması yapmadan bir gönül bağımız var. Ne zaman Fenerbahçe’nin bir ihtiyacı olursa yanımızda oldular. 2016’da sponsorluğumuz resmiyet kazandı. Voleybol takımıza da katkıları büyük. Bu birliktelikten dolayı çok mutluyuz” dedi.





''Duygu ve manevi yönü ağır basan ruhla tasarlandı''

Törende söz alan Levent Birant ise “Yarım asırdır süren işbirliğimizin yeni yapılanması için bir aradayız. Fenerbahçe değerleriyle bağdaşan yeni otobüsümüz bizleri çok mutlu etti. Bu sezon da destek olmaktan gurur duyduğumuz Fenerbahçe’ye özel üretilen otobüsümüzü farklı bir biçimde ele aldık. Duygu ve manevi yönü ağır basan ruhla tasarlandı. Otobüsümüzün her karesinde tüm Fenerbahçelilerin duygularına hitap eden bir tasarım çıktı” ifadelerini kullandı.







“Fenerbahçe’ye yakışacak son teknoloji ürünü otobüsümüzü ürettik''

Mercedes-Benz Türk CEO'su Süer Sülün ise, “Fenerbahçe’ye yakışacak son teknoloji ürünü otobüsümüzü ürettik. Markamızı tercih ettiği için Başkan Ali Koç’a teşekkür ediyorum. Bu otobüsün Fenerbahçe’yi başarıdan başarıya taşımasını ve şampiyonluklar getirmesini temenni ediyorum” dedi.





Koç: “Bu işbirliğinin onlarca yıl devam etmesini temenni ediyorum”

Desteklerinden ötürü iki firmaya da teşekkürlerini ileten Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Firmalarımıza bizimle çalıştıkları için teşekkür ediyorum. Bu manevi duygularla dolu günü bizimle paylaştığınız için teşekkürlerimi sunuyorum. Gönülden verilen bir destek bu. Her sene çok özel tasarımlarla bizlerin ulaşımını sağlıyorlar. Anadolu’nun her yerinde, her deplasmanında bu otobüslerimiz bizimle. Geçen hafta düşündük ve ‘Araç tesislerde yatıyor, bunu nasıl değerlendiririz?’ dedik. Salı günleri çocuklarımızı okullardan alıp stadımızı gezdirsinler diye düşündük. Ekim ayından mayıs ayına kadar bütün salı günlerimiz doldu bu projeyle. Bu işbirliğinin onlarca yıl devam etmesini gönülden diliyorum. Tüm destekleriniz için şahsım ve camiam adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



Takım otobüsünün üzerinde yer alan ‘Fenerbahçe’ yazısının içine, sarı-lacivertlilerin ‘Fener Ol’ kampanyasına destek veren bazı taraftarların isimleri kura sonucu yazıldı.



Direksiyonun başına geçti

Öte yandan lansman sonunda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, Levent Birant, Hürer Gündüz ve Süer Sülün, günün anlam ve önemi nedeniyle birbirlerine forma ve otobüs maketi takdim etti. Başkan Ali Koç, kaptan koltuğuna oturdu ve otobüsün kornasına bastı.