Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nobel tepkisi: Vampirler grubuna verdiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Nobel'in, ödülü Handke denilen bu vampir aydınlar grubunun temsilcisine vermesi, bir vampirler topluluğunun oluştuğunu ortaya koymaktadır.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası'na katıldı. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları...

- Siyasette kadınlarımızın yüzde 4,5'ten yüzde 17'ye çıkardık. Tüm kadınlarımızdan siyasetin her kademesinde daha aktif bir şekilde yer almasını bekliyorum. Bundan sonraki seçimlerde kadınlarımızın daha yüksek oranlarla hem aday listelerinde hem de belediye meclislerinde yer bulabilmesi için çalışacağız. Siz isteyeceksiniz, biz de destek vereceğiz ve inşallah sonuca ulaşacağız.

''Kadınlarımızın fedakarlığıyla zafere ulaştık''

- Birileri yıllarca kadınların beklentilerini istismar etti, siyasi rant sağlamaya çalıştı. Her meselede kadınların yanında yer aldık. Kadını dışlayan bir toplum gücünün yarısından vazgeçmiş demektir. Savaş meydanlarımızda dahi kadınlarımızın fedakarlığıyla zafere ulaştık. Terör örgütü tarafından haince şehit edilen Aybüke öğretmen ve daha yeni defnettiğimiz Esma Astsubay, sınırlarımız içinde ve dışında alçakça katledilen yüzlerce kadın bu mücadelenin günümüzdeki bayraktarlarıdır.

''Esma Astsubayı cesur ve maharetliydi''

- Esma Astsubayımızla ilgili şu tespitler çok ilginç. Özellikle bomba imha olaylarında bir kadın olarak onun kadar cesur ve maharetli olan yok gibiydi. Bomba imha olayında da bunu yaparken şehit oldu. Rabbim makamını cennet etsin. Şehitlerimiz Peygamber Efendimizin komşuları. Makamları çok yüce. Nitekim bomba imha olayında bunu yaparken şehit oluyor. Rabbim mekanını cennet eylesin. Onlar Peygamber Efendimizin komşuları.

''Er ya da geç bunun hesabını sandıklarda vereceksiniz''

- Lafa geldiği zaman parlamentoda ve dışarda öldürülen çocuklardan bahsederler. Van'daki Bingöl'deki katliamlardan bahsetmezler. İstanbul'da stadyumun hemen yanındaki 41 şehitten bahsetmezler. Onların ne günahı vardı? Meclis'te terör örgütlerinin desteğiyle bulunan şehit edilen yavrularımızı, kadınlarımızı görmezden gelenleri neyle anlatacağız. Evine dönerken şehit olanları neyle izah edeceğiz. Er ya da geç bunun hesabını sandıklarda vereceksiniz. Diyarbakır'da, bölücü örgüt tarafından gasbedilen evlatlarını kurtarmak için nöbet tutan annelerin fendi, eli kanlı teröristleri yenmiştir. Diyarbakır'da çocukları için eylem yapan annelerden birisi yavrusuna kavuştu.

''Vampirler gurubuna verdiler''

- Nobel skandalı yaşandı. Nobel'in, ödülü Handke denilen bu vampir aydınlar grubunun temsilcisine vermesi, bir vampirler topluluğunun oluştuğunu ortaya koymaktadır. Bekir İzzetbegoviç'in teşekkürüne biz de teşekkürle cevap veriyoruz. Bu verdiğiniz ödül, bir Aziz Sancar hocamıza, bir Orhan Pamuk'a verilmiş ödül değildir. Kimseyi aldatamazsınız ve aldatamayacaksınız.

''Türkiye'nin geleceğini kadınlarımızla birlikte inşa edeceğiz''

- Kadınlarımızın haklarını sonuna kadar savunacağız. Ülkemizde ve dünyada mağdur edilmiş adaletsizliğe maruz kalmış tek bir kadın kalmayana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Türkiye'nin geleceğini kadınlarımızla birlikte inşa edeceğiz. İnşallah dünyanın geleceği de böyle şekillenecektir. Kadının dirayeti olmasa aile kurumunun ayakta kalabilmesi mümkün değildir. Bu yaklaşımın kadına çok büyük bir sorumluluk yüklediğinin farkındayız.

''Yerel belediyeleri bugünkü düzeyine biz kavuşturduk''

- Kadını aileden koparmaya yönelik her hamle bizatihi insanlığın kendisini hedef alıyor demektir. Aile ile kadını, kadınla erkeği, çocuğu birbirinden ayırmaya yönelik zihniyet asla bize ait değildir, iyi niyetli hiç değildir. Yerel yönetimler kadınların en aktif olması gereken yerlerin başında geliyor. Yerel yönetimlerin faaliyetleri doğrudan insan hayatına dokunan çalışmalardır. Şehirde mutlaka yerel yönetimlerin desteğine ve alt yapısına ihtiyaç vardır. Belediyelerin oynadığı rol giderek artıyor. Yerel belediyeleri bugünkü düzeyine biz kavuşturduk.