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Damat düğünün ortasında sinir krizi geçirdi! Kimse ne olduğunu anlayamadı

GÜRCİSTAN'da yapıldığı belirtilen bu düğün sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi. Her şey normal giderken sinir krizi geçiren damat düğünü mahvetti.

Gürcistan'da meydana geldiği iddia edilen olayda genç damadın sinir krizine girme nedeni olarak fotoğrafçının, geline aşırı ilgi göstermesi öne sürülüyor.

Çocuğun ayağını kırdı

Kıskançlık krizi geçirdiği iddia edilen damadın fırlattığı cam şişeyle küçük bir çocuğun ayağını kırdığı anlar görüntülere yansıyor.

Zor bela durdurdular

Düğün pastasının bulunduğu sehpayı tekmelemeye başlayan genç damadı, düğüne katılan yakınları durdurmaya çalışıyor.

"Bu evliliğin sonu cinayet"

Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları ise yaptıkları yorumlarda damadın psikolojik sorunları olduğunu söyleyerek, "Bu evliliğin sonu cinayet, umarım evlenmemişlerdir" yorumunda bulundu.

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