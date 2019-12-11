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Burhan Kuzu yine bildiğiniz gibi! Erdoğan bana makam vermedi

AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu, yeni parti kuracak olan Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan eleştirdi. Kuzu sonunda yine lafı kendisine getirmeyi başararak “Ben üç dönemde Meclis Başkanı olayım dedim. Tayyip Bey izin vermedi'' dedi.

AK Parti’den 4 dönem milletvekilliği yapan eski Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Burhan Kuzu, yeni parti kurma çalışmalarında son aşamaya gelen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski Başbakan yardımcısı Ali Babacan’ı sert sözlerle eleştirdi.

Rüzgar esmezse parti tutmaz

Kuzu, “Bu isimler makamda iken neden parti kurma çalışmaları içerisinde olmadılar. Makamlarını kaybedince bu işe giriştiler. Ben parti kurmalarını doğru bulmuyorum. Parti kurmak bir çözüm yolu değil, rüzgarın esmesi yani boşluğun olması gerekir. Rüzgar esmezse parti tutmaz, yeni oluşumlarda da bu rüzgarı görmüyorum. Oylar bölünerek bir yere varılamaz” dedi.

Şehir üniversitesinin sorumlusu Cumhurbaşkanı değildir

Şehir Üniversitesi üzerinden yaşanılan tartışmalara da değinen Burhan Kuzu, “Şehir Üniversitesi iyi eğitim veren bir üniversite. Ancak ortada bir borç var ve bu borç ödenmek zorunda. Bunun sorumlusu Cumhurbaşkanı Erdoğan değil, üniversitenin yöneticileridir” ifadelerini kullandı.

Şener’e ışık veren Deniz Baykal’dı

Kuzu, Abdüllatif Şener’e eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal tarafından Cumhurbaşkanlığı ışığı yakıldığı için AK Parti’yi terk ettiğini söyledi.

Bir tek makam bana vermedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın herkese bir makam verdiğini bir tek kendisine vermediğini ifade eden Burhan Kuzu, “Ben üç dönemde Meclis Başkanı olayım dedim. Tayyip Bey izin vermedi. Seçimle gelen bir yerdi. Temayül yapıldı en çok oyu da ben aldım. Benimle arasında bir sorunda yok. Ben dobra bir adamım” dedi.

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