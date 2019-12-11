Alkollü vaziyette araç kullanırken yakalanan başhekime soruşturma

Geçtiğimiz günlerde Nazilli ilçesinde uygulama yapan polis ekiplerince alkollü vaziyette araç kullanırken yakalanarak ehliyetine el konulan Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Başhekimi Dr. F.G. hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma başlatılan Başhekim F.G.’nin istifa dilekçesi vermesinin ardından Aydın kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Başhekimliği’ne Doç. Dr. Duygu Eren Dağlar getirildi.

1 ayda iki vaka

Aydın’da son bir ay içerisinde biri uyuşturucu ticareti yaptığı diğeri de alkollü vaziyette araç kullanıp olay çıkardığı gerekçesi ile iki hekim hakkında soruşturma başlatıldı.