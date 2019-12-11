Ahmet Davutoğlu ve Erdoğan'a önemli uyarı! Tartışma bu üslupla devam ederse...

Gazeteci Kemal Öztürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Davutoğlu arasında Şehir Üniversitesi üzerinden başlayan tartışmalarla ilgili önemli uyarılar yaptı. Öztür ''tartışma bu tonla ve bu üslupla devam ederse, Türkiye’deki muhafazakar siyasetin tamamını ve onların geleceğini etkileyecek'' dedi.

Türkiye önümüzdeki günlerde kurulması planlanan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun partileriyle ilgili detayları merak ediyor. İki partiyle ilgili kulis haberleri, iddialar sosyal medyada ve basında yer almaya devam ediyor. Bir yandan da Davutoğlu’nun kurucusu olduğu Şehir Üniversitesi tartışmaları var. Erdoğan’ın Halkbank’ı dolandırmaya kalkıştılar sözlerine Davutoğlu "mal varlıkları araştırılsın” yanıtını verdi. İki lider arasında yaşanan bu tartışma gündemden düşmüyor. Bugün gazeteci Kemal Öztürk Ruşen Çakır’ın Youtube kanalında iki lider arasında yaşanan tartışmayı değerlendirdi.

Öztürk “Erdoğan ve Davutoğlu arasındaki tartışma bu tonla devam ederse Türkiye’deki dindar muhafazakar siyasetin tümünü kötü yönde etkileyecek” dedi. Öztürk şunları söyledi:

Bu çok yaralayıcı olacaktır

Halkbank'la ilgili görüşmelerin, ödeme planlarının hazır olduğunu, ödememek gibi bir şey olmadığın söylediler. Bu Ak Parti camiası açısından çok üzücü bir şey. Bu çok yaralayıcı olacaktır.

Tartışma bu tonla bu üslupla devam ederse...

Ak Parti’yi değil sadece bütün muhafazakar camiasını etkileyececek bir tartışma bu. Ve tartışma bu tonla, bu üslupla bu şekilde devam ederse, benim kanaatim Türkiye’deki muhafazakar siyasetin tamamını ve onların geleceğini etkileyecektir.