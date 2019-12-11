HABER /  GÜNCEL

Ahmet Davutoğlu ve Erdoğan'a önemli uyarı! Tartışma bu üslupla devam ederse...

İnternet Haber özel içerik

Gazeteci Kemal Öztürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Davutoğlu arasında Şehir Üniversitesi üzerinden başlayan tartışmalarla ilgili önemli uyarılar yaptı. Öztür ''tartışma bu tonla ve bu üslupla devam ederse, Türkiye’deki muhafazakar siyasetin tamamını ve onların geleceğini etkileyecek'' dedi.

Türkiye önümüzdeki günlerde kurulması planlanan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun partileriyle ilgili detayları merak ediyor. İki partiyle ilgili kulis haberleri, iddialar sosyal medyada ve basında yer almaya devam ediyor. Bir yandan da Davutoğlu’nun kurucusu olduğu Şehir Üniversitesi tartışmaları var. Erdoğan’ın Halkbank’ı dolandırmaya kalkıştılar sözlerine Davutoğlu "mal varlıkları araştırılsın” yanıtını verdi. İki lider arasında yaşanan bu tartışma gündemden düşmüyor. Bugün gazeteci Kemal Öztürk Ruşen Çakır’ın Youtube kanalında iki lider arasında yaşanan tartışmayı değerlendirdi.

Öztürk “Erdoğan ve Davutoğlu arasındaki tartışma bu tonla devam ederse Türkiye’deki dindar muhafazakar siyasetin tümünü kötü yönde etkileyecek” dedi. Öztürk şunları söyledi: 

Bu çok yaralayıcı olacaktır

Halkbank'la ilgili görüşmelerin, ödeme planlarının hazır olduğunu, ödememek gibi bir şey olmadığın söylediler. Bu Ak Parti camiası açısından çok üzücü bir şey. Bu çok yaralayıcı olacaktır.

Tartışma bu tonla bu üslupla devam ederse...

Ak Parti’yi değil sadece bütün muhafazakar camiasını etkileyececek bir tartışma bu. Ve tartışma bu tonla, bu üslupla bu şekilde devam ederse, benim kanaatim Türkiye’deki muhafazakar siyasetin tamamını ve onların geleceğini etkileyecektir. 

İlgili Haberler
Ahmet Davutoğlu'nun partisinin gerçek ismi ne? YAP değilmiş AK Parti kulislerinde yeni parti yorumu! Davutoğlu'nu Ti'ye aldılar Ahmet Davutoğlu 'Şehir Üniversitesi' tartışmasıyla neyi hedefledi? Ahmet Davutoğlu Erdoğan'dan ne istedi intikam için mi parti kuruyor?
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Asansör boşluğuna ölümüne itmişti! O öğretim görevlisi serbest kaldı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nobel tepkisi: Vampirler grubuna verdiler
Ali Koç, yeni takım otobüsünün direksiyonuna geçti
'Birader sen öğretmen misin' diyen Vali Cüneyit Orhan Toprak camiye ayakkabılarıyla girdi
Halk TV'de skandal! Kemal Kılıçdaroğlu'na da satmışlar
Petrol ve doğalgazı geçin! Akdeniz'deki asıl mevzu gaz hidrat
Trabzonspor'dan Galatasaray'a Jesse Sekidika çalımı
ÖNCEKİ HABERLER
Sahak Maşalyan 85. İstanbul Ermeni Patriği seçildi
Damat düğünün ortasında sinir krizi geçirdi! Kimse ne olduğunu anlayamadı
Şehidin babası Şaban Dalgılıç'ın evine gelen haciz TT oldu
Hac kayıt tarihleri 2019 bitiyor Diyanet yeni uyarıyı yaptı
Şırınga şeklindeki çikolatayı yiyen çocuk öldü! Cenazesi kaldırıldı
Ramazan Bayramı ne zaman Diyanet hangi ayda başlıyor?
Yorumlar 7 yorum