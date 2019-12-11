Bülent Uygun: Umut ve Şamil niye yok bilmiyorum

Kayserispor teknik direktörü Bülent Uygun, "Umut ve Şamil, antrenmanda yoklar ve ne olduğunu ben de açıkçası bilmiyorum. Bu konuda yönetim kurulumuz açıklama yapacaktır.'' dedi.

Süper Lig'i 15. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile oynanacak maça hazırlanan Kayserispor, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Teknik Direktör Bülent Uygun gözetiminde Kadir Has Tesisleri'nde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı ve daha sonra savunma ve taktik çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenmanda Bülent Uygun futbolcularla yakından ilgilendi. Takım kaptanları Umut Bulut ve Şamil Çinaz ise antrenmana çıkmadı.

Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bülent Uygun, Rize maçında alınan galibiyetin hem takım hem de Kayseri için moral olduğunu söyleyerek, "Rize maçı önemliydi çünkü bizim tekrar bir kurtuluş meşalesi yaktığımız, Sude kızımızın bu akımı başlattığı ve burada kalan gençlerimizle birlikte almamız gereken o çok zorlu galibiyeti aldık. Hem de sezon başından beri ben gelene kadar hiç galibiyeti olmayan bir takımın ve bu kadar da önemli oyuncuların ayrılmış olduğu bir ortamda böyle bir galibiyet, hem şehrimizi bütünleştirdi hem de takımda kalan arkadaşlarımızda öz güven olmasını sağladı. Fakat bugün idmana çıkıyoruz ve Pedro’nun da 4 hafta düzelme şansının olmadığını öğrendik. Kayserisporlu futbolcu faul yaptı dedikleri pozisyonda, Pedro 4 hafta idmanlara bile çıkamayacak. Esas faul yapan Rizesporlu arkadaştı ama onun üzüntüsünü yaşıyoruz. Çünkü Pedro bizim için önemli bir futbolcumuz. Diğer kardeşlerimizin de gerek psikolojik gerek mental yönden yaşadığı sorunlara baktığımızda, Rizespor maçı 3 puanı şehrimize ve takımımıza güzel bir hava kattı. Herkese bir umut oldu. İnşallah bu umudun donunda da sezon sonunda kümede kalarak hep beraber o sevinci birlikte yaşayacağız" şeklinde konuştu.

"İnşallah kazanan taraf oluruz"

Uygun, Gaziantep maçından galibiyet alarak ikinci yarıya umutlu başlamak istediklerini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Gaziantep takımı yeni kuruldu ve 20’nin üzerinde transfer yapıldı, hepsi birbirinden çok güçlü. Belki şu anda ligde en güçlü ekonomiye sahip camiadan bahsediyoruz. Ben Gaziantep’te 2 sefer çalışma şerefine nail olmuştum ve birinde kümede tutmayı başarmıştım ve sonraki sene geldiğimde ise takımın ekonomik anlamda 2 sene boyunca ödenmeyen paralar ve üstüne kadro yapısı itibariyle taraftarların yönetimle arasındaki problemden dolayı bir de futbolcu intihar edince ben hariç herkes süreci kabullendi. Ben de sonradan kabullendim. Çünkü tek başıma yapabileceğim bir şey yoktu. Güzel günler geçirmiştik orada ama onun yerine şimdi Gaziantep FK’nın kurulması ekonomi anlamında öyle güçlü bir şehrin böyle bir takıma ihtiyacı vardı. Dolayısıyla çok iyi bir takım ve onlar da kazanmak isteyecekler ama biz de hem iyi futbol oynayarak, hem de futbol adına bütün güzellikleri sahada sergileyerek İnşallah kazanan taraf olarak ikinci yarıya umutlu bir şekilde gireceğiz diye düşünüyorum."

"Umut ve Şamil, antrenmanda yoklar"

Umut ve Şamil konusunda yönetimin açıklama yapacağını söyleyen Bülent Uygun, "Umut ve Şamil, antrenmanda yoklar ve ne olduğunu ben de açıkçası bilmiyorum. Bu konuda yönetim kurulumuz açıklama yapacaktır. İdmana çıkan alt yapıdan 12 tane gencimle ve 4 tane profesyonel futbolcu ile birlikte toplam 16 kişiyle idmanımızı yapacağız. Ondan sonrasına da bakacağız" dedi.