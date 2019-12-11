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Ali Koç'u gülümseten diyalog: Doğru yolu seçmişsin

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, yanına gelen çocuklarla diyaloğu kameralara gülümseten anlar yansıttı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Samandıra’da antrenmanı izledi. Ali Koç antrenman öncesi Ersun Yanal ile sohbet etti. Aynı zamanda Ali Koç ile iki minik taraftarın arasında geçen diyalog dikkat çekti.

Öte yandan Ali Koç, Samandıra'ya ailesiyle gelen 2 taraftarla da bir araya geldi. Saha kenarında idmanı takip eden taraftarlarla bir süre sohbet eden Ali Koç, Kadıköy'de maça davet edip forma sözü verdi.

Taraftar: Ben Galatasaray'ı tutuyordum ama babam Fenerbahçeli yaptı. O günden beri Fenerbahçe'yi tutuyorum.

Ali Koç: İyi yapmış değil mi baban. Doğru yolu seçmişsin. Fenerbahçeli olmana sevindim.

''Fenerli olmana sevindim''
Evet, memnunum yanıtını alan Ali Koç şöyle devam etti: "Her takımın çocukları var. Önemli olan takıma sahip çıkmanız. İyi günde kötü günde desteklemeniz; ama Fenerli olmana sevindim."

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