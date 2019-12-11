İran'dan giriş yapan terörist HDP'li başkanla birlikte yakalandı

İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı son dakika açıklamasına göre; İran sınırından Türkiye'ye giriş yapan terörist, HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı Abdullah Ekelek tarafından güvenli bir yere götürüldüğü sırada yakalandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Ağrı/Doğubayazıt ilçesinde PKK/KCK-PYD/ YPG terör örgütü mensubu Aziz Oruç isimli teröristin İran sınırından Türkiye'yegiriş yaptığı bilgisi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce operasyon başlatıldı.

HDP ilçe başkanı ile birlikte yakalandı

Şube müdürlüğü ekipleri, Aziz Oruç isimli örgüt mensubunu; HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı Abdullah Ekelek tarafından güvenli bir yere götürüldüğü sırada Ağrı yolu üzerinde yakaladı.

Şahısla birlikte HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı da gözaltına alındı.