TIME dergisi 16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg 'Yılın Kişisi' seçti

TIME dergisi yılın insanını belirledi. 16 yaşındaki iklim aktivisti ve iklim için okul grevlerinin öncüsü Greta Thunberg yılın insanı oldu.

Time dergisi 1927'den beri her yılın sonunda seçtiği 'Yılın Kişisi' için 2019'da 16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'i layık gördü.

Dergi BM'de dünya liderlerine 'Sadece paradan bahsediyorsunuz, bu ne cesaret?' diye azarladığı konuşması, devlet başkanlarının kendisi için söylediği şeyleri Twitter hesabının bio kısmına yazması ve özellikle de ABD Başkanı Donald Trump'a attığı bakışla bu yıl adından bir hayli söz ettiren Thunberg için 'gençliğin gücü' ifadesini kullandı.

Thunberg ocak ayında 17 yaşına basacak.

İşe Ağustos 2018’de okulu kırıp İsveç Parlamentosu önünde iklim için harekete geçilmesi talebiyle kamp kurarak başlayan Thunberg’in kampanyasının küresel boyuta ulaşmasını öven TIME, şu ifadeleri kullandı: “Geçen 16 ayda BM’de devlet başkanlarına hitap etti, Papa ile bir araya geldi, ABD Başkanı ile tartışmaya girdi ve 20 Eylül’de 4 milyon insanı küresel iklim grevine (insanlık tarihinin en büyük iklim gösterisine) katılmaya teşvik etti. (Yazar) Margeret Atwood onu Jeanne d'Arc’a benzetti.” Açıklamada ‘iklim grevi’ kelimesinin de Collins Sözlüğü tarafından yılın sözcüğü seçildiği hatırlatıldı. ​

Dergi geçen yıl da Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı'nın da aralarında bulunduğu üç gazeteci ve bir gazeteyi 'Yılın Kişisi' seçmişti.