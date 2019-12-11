Ali Koç ile görüştü! 4 milyon Euro'luk kriz bitti

F.Bahçe'nin Josef de Souza transferinde ödemeleri alamadığı için FIFA'ya şikayet ettiği Al Ahli Başkanı, Ali Koç ile görüşerek problemi çözdü.

Al Ahli Başkanı Ahmad Ali Al Sayegh, ödemeleri konusunda problem yaşadıkları Josef de Souza için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile İstanbul'da bir görüşme yaptı ve sorunun ortadan kalktığı açıklandı.

Al Ahli Başkanı Ali Al Sayegh; "Josef de Souza transferinin taksitlerinde, Fenerbahçe'ye geciken 4 milyon euro ödeme yapıldı. Gecikmeden kaynaklı cezalar vardı. Sorun çözüldü ve dosya, FIFA'da tamamen kapatıldı." sözlerini kullandı.

Al Ahli kulübünün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Al Ahli yönetimi, Fenerbahçe tarafından açılan şikayet dosyasını sonlandırmıştır" ifadeleri kullanıldı.

"FIFA'DA CEZA İHTİMALİ KALMADI"

Öte yandan açıklamada Ali Koç ile İstanbul'da yapılan görüşmenin sonucunda FIFA'nın ceza ihtimalinin de artık olmadığı kaydedildi.

2018 yılında 12 milyon euro bonservis bedeliyle Al Ahli'ye transfer olan Josef de Souza için sarı-lacivertliler ödemelerini almadığı için Nisan ayında FIFA'ya başvurma kararı almıştı.