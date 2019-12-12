'Beştepe yalanı'nın bu kadar büyümesine Kılıçdaroğlu mu neden oldu?

'Beştepe'ye giden CHP'li isim' iddiasının görünürdeki sahibi Talat Atilla'nın, CNN Türk'te gündeme bomba gibi düşen açıklamaları sonrası, meselenin bu kadar uzamasına neden olan etkiyi aslında kimin yarattığı tekrar tartışıldı.

CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'ın moderatörlüğünde izleyiciyle buluşan 'Tarafsız Bölge' programında Rahmi Turan'ın kaynağı olarak açıkladığı Talat Atilla'nın son açıklamalarına ilişkin görüşler paylaşıldı.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın da katıldığı canlı yayında, zaman zaman tansiyonun oldukça yükseldiği sert tartışmalar da yaşandı.

Programda günlerdir tartışılan ama gerçek kaynağın bir türlü açıklanmaması nedeniyle artık arap saçına dönen meselenin bu hale nasıl geldiği de sorgulandı.

Saymaz'ın sözleri fitili ateşledi

Gazeteci İsmail Saymaz, meselenin bir CHP'linin Saray'a gittiğinin tartışılmasından, bu yalan bilgiyi getiren CHP'linin kim olduğuna kadar gelmiş olmasını eleştirince programın diğer katılımcılarından tepki gördü.

Olayı büyüten isim Kemal Kılıçdaroğlu

Programın diğer konuklarından Nedim Şener ve Hadi Özışık, konunun bu denli dallanıp budaklanmasına neden olan esas figürün, Fox TV'de yapmış olduğu açıklamalar nedeniyle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olduğu konusunda birleşirken, moderatör Ahmet Hakan da bu isimlere destek veren bir ifade kullanarak; ''Kemal Bey bu tartışmaları şak diye kesebilirdi ama bunu yapmadı'' dedi.