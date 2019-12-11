Antalya'da Türk mezarlığında bulundu 1500 yıllık yazıtta yazılanlar şaşırttı

PATARA YOL ANITI'NDAKİ YOLLARIN İZİNDE

Antik Likya ve Pamphylia'nın kara yolları, deniz yolları ve limanları açısından çok az araştırma yapıldığını belirten Prof. Dr. Fatih Onur, 2004'ten beri Prof. Dr. Sencer Şahin tarafından yürütülen yüzey araştırmasını, yaşamını yitirmesinden sonra 2018'e kadar Prof. Dr. Eda Akyürek Şahin'in devam ettirdiğini belirtti. Prof. Dr. Onur, çalışmaların kendi başkanlığında sürdürüldüğünü kaydederek, "Eski Yunanca yazılmış Patara Yol Anıtı'nın yayınının hem tarihi yorumunun hem de anıtta geçen yolların arazi üzerindeki güzergahların yer aldığı 2007 yılındaki yayının ardından merhum Prof. Dr. Sencer Şahin tarafından Türkçesi 2014 yılında basıldı. 'Stadiasmus Patarensis' başlıklı bu kitap dışında antik Likya ve Pamphylia coğrafyasının Roma Çağı ulaşım sistemini konu alan bir yayın yok. Araştırma görevlilerimiz Fatma Avcu ve Hüseyin Uzunoğlu, Ksanthos-Sidyma yolunun ve yeni yazıtların bilimsel çalışmasını tamamlayarak yayımladı" diye konuştu.