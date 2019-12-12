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Devler Ligi’nde son 16’ya kalan takımlar belli oldu

İhlas Haber Ajansı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam oynanan maçların ardından son 16 turuna kalan takımlar belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde dün akşam oynanan maçların ardından grup karşılaşmaları tamamlandı ve üst tura yükselen takımlar netleşti. Türkiye’yi temsil eden Galatasaray, Fransa deplasmanında Paris Saint-Germain’i 5-0 mağlup olarak A Grubu’nu son sırada tamamladı ve Avrupa veda etti. Gruplarını lider tamamlayan takımların seri başı olarak katılacağı 2019-2020 Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi 16 Aralık’ta yapılacak.

Son 16 turuna kalan takımlar şöyle:
A Grubu: Paris Saint-Germain, Real Madrid
B Grubu: Bayern Münih, Tottenham
C Grubu: Manchester City, Atalanta
D Grubu: Juventus, Atletico Madrid
E Grubu: Liverpool, Napoli
F Grubu: Barcelona, Borussia Dortmund
G Grubu: Leipzig, Olimpik Lyon
H Grubu: Valencia, Chelsea

Seri başı takımlar: "Paris Saint-Germain, Liverpool, Manchester City, Barcelona, Valencia, Bayern Münih, RB Leipzig, Juventus."

Öte yandan yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek 8 takım ise şöyle:
"Club Brugge, Olimpiakos, Shakhtar Donetsk, Bayer Leverkusen, Salzburg, Inter, Benfica, Ajax."

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