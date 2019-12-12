Fatih Terim 'Acı bir veda oldu' deyip aylar öncesine vurgu yaptı

PSG mağlubiyetinin ardından konuşan Fatih Terim, "Bizim için acı bir veda oldu. Aylar önce bana 'İsim oyuncular aldınız' dediğinizde 'Ümit ederim cisimleri aynı olur' olur demiştim. Hayırlısıyla bir dönelim.'' dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada "Bizim için acı bir veda oldu. Böyle olmasaydı iyi olurdu. Bazen acı vedalardan önemli ve güzel hikayeler çıkar. İnşallah böyle bir hikaye çıkarırız ligde ve kupada" ifadelerini kullandı.

''30-35 dakika dayanabildik''

Maçı değerlendiren Terim "Bizden iyiler bunu kabul edelim. Sıkletimiz çok farklı bu sene bunu kabul edelim. 30-35 dakika dayanabildik ama bu bir şeyi değiştirmez. Burada hayatımızın en kötü performansını sergiliyoruz. Galatasaraylılar benim halimden, tavrımdan anlamışlardır. Bizi Şampiyonlar Ligi'nde yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz" dedi.



'Ümit ederim cisimleri aynı olur' olur demiştim

"Ocak ayında neler değişecek?" sorusunu yanıtlayan Fatih Terim "Allah nasıl ederse bu değişim kaçınılmaz. Aylar önce bana 'İsim oyuncular aldınız' dediğinizde 'Ümit ederim cisimleri aynı olur' olur demiştim. Hayırlısıyla bir dönelim. 4 resmi maçımız var. Onları da taraftarımızın da yardımıyla geçelim. Ondan sonra bazı değişiklikler kaçınılmaz. Birtakım şeyleri değiştirmezsek Galatasaray'ın bugünü ve yarını için de sıkıntı olur" şeklinde konuştu.

Fatih Terim, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Gönül isterdi ki daha iyi veda olsun, ama bazen acı vedalarla karşılaşabiliyorsunuz. Ümit ederim böyle vedanın arkasında ligde çok güzel bir hikaye yazarız. Geçen sene yazdığımız gibi bu sene bu sene yazmamış için bir neden yok." dedi.

''Tebrik ediyorum onları''

Önlerinde 3 lig ve bir kupa maçı olduğunu belirten Terim, "2 kulvarda nasıl gideceğimizi düşünürken 3 kulvarda gidemedik. Paris Saint-Germain ve Real Madrid bizden ayrı bir seviyedeler. Bunu kabul etmemiz lazım. Mükemmel takımlar. Tebrik ediyorum onları." ifadelerini kullandı.

Terim, direnen, mücadele eden ve yüreğini ortaya koyan bir takım çıkarmaya umut ettiğini anlattı.

''Bir hata varsa benimdir''

Bundan sonraki kararların daha radikal olması gerektiğini ifade eden Terim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hayırlısıyla ligi iyi şekilde bitirelim, geçen seneki gibi puan farkı olmalı. Yapabiliriz, niye yapmayalım. Biz hep yaptık ve yine yaparız. Suçlama, bahane gösterme gibi bir durumum yok. Bir hata varsa benimdir. Ben yanlış yapmışımdır. Öyle kabul etmek lazım. Futbolcuların hiçbir günahı yok, çıkıp oynadılar. Kapasitemiz bu. Rakip takım daha iyiydi."