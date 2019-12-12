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Belhanda: 1,5 yıl daha kontratım var ve buradayım

Galatasaraylı Belhanda, kalıp kalmayacağıyla ilgili konuşurken "Şunu söyleyebilirim; 1,5 yıl daha kontratım var ve buradayım" dedi.

Galatasaray'ın yıldız orta saha oyuncusu Younes Belhanda, PSG'ye 5-0 kaybettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Younes Belhanda, "Kendi evimizde iyi maçlar aldık, iyi puanlar da çıkarabilirdik ama yapamadık. PSG, Real Madrid gibi büyük takımlara karşı oynadık. Burada 5-0, Real'e 6-0 yenilince, bu kalbinizi kırıyor" dedi.

''Şampiyonlar Ligi'nde iyi değiliz" 
"Geçen sene olduğu gibi ligde ve kupada ilerlemeye devam edeceğiz" diyen Belhanda, "Şampiyonlar Ligi'ne daha fazla çalışmamız gerekiyor. 2 senedir Şampiyonlar Ligi'nde iyi değiliz" ifadelerini kullandı.

''1,5 yıl daha kontratım var ve buradayım"
Son olarak transfer dedikodularını yanıtlayan Belhanda, "Şunu söyleyebilirim; 1,5 yıl daha kontratım var ve buradayım" diye konuştu. 

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