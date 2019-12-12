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ABD'deki yaptırım kararına Dışişleri Bakanlığı'ndan çok sert tepki

ABD Senato Dış İlişkiler Komitesi, Türkiye'ye yaptırım öngören yasa tasarısını onayladı. Dışişleri Bakanlığı, "Girişimler, milli güvenliğimizle ilgili egemen kararlarımıza saygısızlığın yeni bir tezahürüdür" açıklaması yaptı.

Tasarı, 4'e karşı 18 kabul oyuyla geçti. Tasarı, Türkiye'nin Rus hava savunma sistemi S-400'lerin alınmasına karşı F-35'lerin satışının yasaklanmasını, ABD'nin hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele etme yasası olarak bilinen CATSAA yaptırımlarının uygulanması ve Türkiye'nin NATO üyeliğinin tartışılması gibi yaptırımları içeriyor.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Girişimler, milli güvenliğimizle ilgili egemen kararlarımıza saygısızlığın yeni bir tezahürüdür" denildi.

"Hangi saiklerle kabul edildiğini biliyoruz"

Açıklamada, şunlar kaydedildi: Barış Pınarı Harekatımız ve S-400 sistemi gerekçesiyle ülkemize yaptırım uygulanmasını öngören bir yasa tasarısının ABD Senatosu’nun Dış İlişkiler Komitesi’nde hangi saiklerle kabul edildiğini biliyoruz.

Bunun nedeni, uzun zamandır itinayla hazırlanan projeye indirdiğimiz ağır darbeden kaynaklanan derin hayalkırıklığıdır.

"Güvenliğimizle ilgili kararlarımıza saygısızlık"

Son dönemde Kongre’nin her iki kanadında iç siyasi hesaplarla yürütülen ve Türkiye aleyhtarı malum çevrelerce de desteklenen girişimler, milli güvenliğimizle ilgili egemen kararlarımıza saygısızlığın yeni bir tezahürüdür. Bu girişimler, Türk-ABD ilişkilerine zarar vermenin ötesinde bir işlev görmemektedir.

"Aklıselimle hareket etmeye çağırıyoruz"

Temsilciler Meclisi’nin 29 Ekim’de kabul ettiği benzer içerikli bir yasa tasarısına gerekli tepkiyi vermiştik. Bu kez Senato’nun gündemine alınmaya çalışılan tasarı, yaptığımız izahatların anlaşılmak istenmediğini gösteriyor.

ABD Kongresini, Türk-ABD ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik olarak geçtiğimiz haftalarda en üst düzeyde teyit edilen ortak hedeflerimize zarar vermeyecek yapıcı bir tutum benimsemeye ve aklıselimle hareket etmeye çağırıyoruz.

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