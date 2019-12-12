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Sürücüler dikkat! Bolu Tüneli trafiğe kapalı kalacak

TEM Otoyolu'nun kritik geçiş güzergahlarından olan Bolu Dağı Tüneli, bugün saat 14.00 ile 15.30 saatleri arasında iki yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'nde 12 Aralık günü yangın hidratlarında teknik kontroller gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda tünel bugün saat 14.00 ile 15.30 saatleri arasında çift yönlü olarak ulaşıma kapatılacak.

Ulaşım D-100’e verilerek sağlanacak

Bolu Valisi Ahmet Ümit tarafından yapılan duyuru şöyle:

Bolu Dağı Tüneli'nde 12 Aralık günü saat 14.00-15.30 arası yangın hidratlarında teknik kontroller yapılacağından tünel geçişi trafiğe kapatılacaktır. Ulaşım Ankara istikametine Kaynaşlı gişelerden, İstanbul istikametine Abant gişelerden D-100’e verilerek sağlanacaktır.

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