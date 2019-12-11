ABD Senatosu'nun yaptırım onayına Türkiye'den ilk tepki

ABD Senatosu Dışişleri Komisyonu'nda Türkiye'ye karşı S-400 alımı nedeniyle yaptırım öngören tasarı onaylanmasıyla ilgili Türkiye'den ilk tepki geldi.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan İbrahim Kalın, "Kongre'deki süreci takip ediyoruz. Önümüzde daha bir süreç var. Trump'ın bir iyi niyet içerisinde olduğunu biliyoruz." dedi.

ABD Temsilciler Meclisi'nin 29 Ekim'de 403'e karşı 16 oyla geçirdiği Türkiye'ye yaptırım yasası, bu kez Amerikan Senatosu'nda. Senato Dışişleri Komitesi, Temsilciler Meclisi'nden geçen metindeki aynı yaptırımları içeren yasa tasarısını görüştü. Yapılan oylamada, Türkiye'ye yönelik yaptırım öngören tasarı, 18 evet, 4 hayır oyuyla kabul edildi. Bu onay sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Kongre'deki süreci takip ediyoruz. Kongreden bu yasa tasarısı geçse de geçmese de bu süreç devam edecek. Bu tasarı daha sonra Başkan'ın önüne geçecek. Önümüzde daha bir süreç var. Trump'ın bir iyi niyet içerisinde olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD Senatosu'nun Dış İlişkiler Komitesi, Türkiye'ye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımı Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörlerce hazırlanan yaptırım tasarısını görüştü. Oylamada 18 evet, 4 hayır oyu çıktı.

"Süreci takip ediyoruz"

Bu yaptırım oylamasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Kongre'deki süreci takip ediyoruz. Kongreden bu yasa tasarısı geçse de geçmese de bu süreç devam edecek. Bu tasarı daha sonra Başkan'ın önüne geçecek. Önümüzde daha bir süreç var. Trump'ın bir iyi niyet içerisinde olduğunu biliyoruz. Kendisi de ifade etti. Kongre'den geçen yasa olduğu için onun da eli kolu bağlı. Yaptırım yasasındaki 12 maddeden hangisini seçeceği Başkan'ın elinde. Kongre gözlerini ve kulaklarını kapatmış durumda. Bu onunun olup bitmiş olduğunu söylüyorlar."