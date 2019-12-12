HABER /  SPOR
ADV Esaslı Bankacılık

Tuchel: Bize karşı oynamak kolay değildi

Anadolu Ajansı

Maç sonrası açıklama yapan Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Thomas Tuchel: "Takımın performasından çok memnunum. Bu galibiyet çok önemli" şeklinde konuştu.

Paris Saint-Germain (PSG) Teknik Direktörü Thomas Tuchel, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun altıncı ve son haftasında Galatasaray'ı 5-0 yendikleri maçta takımının sergilediği performanstan çok memnun olduğunu söyledi.

Tuchel, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Takımın performasından çok memnunum. Bu galibiyet çok önemli. Çok iyi bir maç oynadık." diyen Tuchel, Mbappe'nin performasının giderek daha iyi olduğunu ifade etti.

Tuchel, Galatasaray takımının karşılaşmaya birçok eksikle çıktığını hatırlatarak, "Kaliteli bir takım. Bugün bize karşı oynamak kolay değildi çünkü güvenerek oynadık. Taraftarlarımıza karşı oynamak hiç bir zaman kolay değil. Galatasaray çok büyük bir kulüp ve çok büyük oyunculara sahip olduğunu düşünüyorum. Bize karşı oynamak zordur." şeklinde konuştu. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ahmet Hakan'dan şok iddia! Rahmi Turan beni tehdit etti
Türkiye'de bir ilk! Norveçli firma için Yalova'da inşa edilen gemi denize indirildi
Fatih Terim 'Acı bir veda oldu' deyip aylar öncesine vurgu yaptı
ABD'deki yaptırım kararına Dışişleri Bakanlığı'ndan çok sert tepki
Tüm piyasalar saat 14:00'e kitlenmiş durumda! Doları direkt etkileyecek gelişme
Sürücüler dikkat! Bolu Tüneli trafiğe kapalı kalacak
ÖNCEKİ HABERLER
Radamel Falcao: İki kupanın da favorisiyiz
Bütün firmaları ilgilendiriyor! Konkordatoda yeni düzenleme
Belhanda: 1,5 yıl daha kontratım var ve buradayım
Abdullah Avcı: "Ülkemize iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz"
Erdoğan Davutoğlu ve Babacan'a heyet gönderdi mi İbrahim Kalın açıkladı!
Adet ağrıları nasıl geçer ağrı kesici yerine...
Yorumlar