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Pınar Karşıyaka 40 sayı farkla yendi

Anadolu Ajansı

Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası 2. tur L Grubu'ndaki ilk maçında Hollanda kulübü ZZ Leiden'i 105-65 mağlup etti.

Pınar Karşıyaka, Hollanda'nın Leiden kentindeki Vijf Meihal Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 31-17, ilk yarısını ise 55-30 üstün tamamladı.

Son 10 dakikaya 34 sayı farkla (50-84) önde giren İzmir ekibi, karşılaşmayı 105-65 kazandı.

Pınar Karşıyaka'da 23 sayı, 5 asistle oynayan Taylor ve 20 sayı, 6 ribaunt üreten Morgan, galibiyetin mimarları oldu.

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