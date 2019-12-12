Türkiye Libya mutabakatı için BM'den ilk açıklama

Akdeniz'de dengeleri yeniden belirleyen Türkiye-Libya mutabakatına ilişkin BM sözcüsü Farhan Haq, üye devletlerin denizler üzerindeki egemenliği, egemenlik hakları ve yetki alanı ile ilgili konularda bir pozisyon almadıklarını duyurdu.

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde Türkiye ve Libya arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin imzalan anlaşmaya ilişkin soruları yanıtladı.

BM'nin pozisyonu yok

Haq, BM'nin üye devletlerin denizler üzerindeki egemenliği, egemenlik hakları ve yetki alanı ile ilgili konularda bir pozisyon almadığını ancak kapalı veya yarı kapalı alanlar gibi belirli bölgelerde, üçüncü tarafların çıkarlarının özellikle dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Sözcü Haq, ilgili tüm taraflara bu tür hassas konularda diyaloğu sürdürme ve görüş ayrılıklarını barışçıl yollarla çözme çağrısı yaptı.

Yunanistan'dan şikayet

Öte yandan Yunanistan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e ve BM Güvenlik Konseyi'nin aralık ayı dönem başkanı ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft'a bir mektup göndererek, Türkiye'yi şikayet etti.

Türkiye'yi Uluslararası Deniz Hukuku Anlaşmasını ihlal emekle suçlayan Yunanistan, BM Güvenlik Konseyi'ni de toplantıya çağırdı.

Türkiye ile Libya'daki Uluslararası Mutabakat Hükümeti arasında 27 Kasım'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştı.

Yürürlülük tarihi 8 Aralık

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, 27 Kasım'da İstanbul'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"nın yürürlük tarihinin 8 Aralık 2019 olarak tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu karar, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3'üncü maddesi gereğince verildi.