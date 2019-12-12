Bütün firmaları ilgilendiriyor! Konkordatoda yeni düzenleme

Konkordato'da yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Geçici konkordato mühleti uygulaması ticaret sicili yönetmeliğinin ilgili maddesine dahil edildi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ve ticaret sicili yönetmeliğinde değişiklik yapan yönetmelikle, “Konkordato mühleti verilmesi” başlıklı 138. madde değiştirildi.

Yeniden düzenlenen madde içeriğine, “geçici konkordato mühleti uygulaması” dahil edildi ve maddenin başlığı “Konkordato mühleti ve konkordatoya ilişkin kararların tescili” olarak değiştirildi.