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Adana'daki bazı taşınmazlar özelleştirme kapsamında alındı

ADANA'nın Yumurtalık ilçesindeki bazı taşınmazlar, özelleştirme kapsam ve programına alındı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Buna göre, Adana'nın Yumurtalık ilçesi Akyuva, Demirtaş ve Hunutlu mahallelerinde bulunan belirli bölgelerdeki, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmazlarla hissedar olduğu taşınmazlardaki Maliye Hazinesi adına kayıtlı hisselerin ve devletin hüküm ve tasarrufunda bulunan alanların özelleştirme kapsam ve programına alınmasına karar verildi. 

Bu alanlarda varsa kamu kurum ve kuruluşları adına olan tahsislerin kaldırılması kararlaştırılırken, taşınmazlar satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi veya işletme hakkının verilmesi yöntemlerinden biri ya da birkaçının birlikte uygulanmasıyla özelleştirilecek.

Söz konusu özelleştirme işlemleri, 29 Ekim 2023'e kadar tamamlanacak. 

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