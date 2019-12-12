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AK Partili Özlem Zengin ile HDP'li Fatma Kurtulan arasında sert tartışma

TBMM Genel Kurulu'ndaki 2020 Bütçe görüşmelerinde, HDP'li Fatma Kurtulan ile AK Partili Özlem Zengin arasında kürt tartışması yaşandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç Başkanlığı'nda, Adalet Bakanlığı Milli Savunma Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarının 2020 Mali Yılı Bütçesini görüşmek üzere toplandı.

Kurtulan: Afrin'de Kürt kadınları satılıyor 

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, "Afrin'de şu an kadınlar satılıyor ve Kürt kadınları tecavüze uğruyor. Hayır elinizi uzatmayın. Oradaki 'Milli ordu' dediğiniz, maaş aktardığınız tecavüzcüler üzerinden bu yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Zengin: Neden ağzınıza Kürtlerden başka hiç kimseyi almıyorsunuz

Kurtulan'ın sözlerine tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, söz alarak şunları kaydetti:

"Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi hatırlatırım. Türkiye'deki oy vermiş insanların özgür iradesini temsil ettiğini hatırlatıyorum. Neden ağzınıza Kürtlerden başka hiç kimseyi almıyorsunuz. Anayasal olarak siz sadece Kürtlerin temsilcisi değilsiniz. Bu memlekette yaşayan herkesin temsilcisisiniz. Bize kimse 'tecavüzcü' diyemez, bu ülkenin Bakanlarına hiç kimse 'bölücü' diyemez. Bu ülkenin Adalet Bakanına, Milli Savunma Bakanına siz 'bölücü, terörist' diyemezsiniz."

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