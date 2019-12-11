AK Partili ve CHP'li vekillerin kavgası! Meclis karıştı küfürler havada uçuştu

Bülbül, konuşmasına şu ifadelere yer verdi: AK Parti'nin yerli ve millilikten o kadar uzak olduğunu gösteren en önemli olay şu; bu milletin dişinden tırnağından, çocuklarının rızkından artırdığı bağışlarla kurulan Tank Palet fabrikasını Katarlılara peşkeş çektiler ve çekiyorlar. Ama doymadılar. Güllük, Tekirdağ, Gökçeada Kuzu, Fenerbahçe Kalamış Yat limanları ve Taşucu Limanı'nı da satacaklar. Sizin özelleştirme dediğiniz, yandaşlarınız için bir güzelleştirmedir. Özelleştirme dediğiniz haram, hırsızlık, halkın hakkını çalıp 5 yandaşa peşkeş çekmektir.