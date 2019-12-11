AK Partili ve CHP'li vekillerin kavgası! Meclis karıştı küfürler havada uçuştu
2020 bütçe görüşmeleri esnasında Tank Palet Fabrikası tartışmasından dolayı AK Partili ve CHP'li vekiller arasında kavga çıktı. Birbirlerinin üzerine yürüyen vekillerin küfürlü kavgası objektiflere yansıdı.
TBMM Genel Kurulunda, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, özelleştirme uygulamalarına yönelik eleştirileri ve Tank Palet fabrikasına yönelik sözleri üzerine, AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. Yaşanan arbedede vekiller birbirlerine hakaret ederken Meclis Başkanı oturuma ara vermek zorunda kaldı.
"Özelleştirme dediğiniz peşkeş çekmektir"
CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada, özelleştirmelerden örnekler verdi.
AK Partili ve CHP'li vekiller Meclis'te böyle kavga etti izle
Bülbül, konuşmasına şu ifadelere yer verdi: AK Parti'nin yerli ve millilikten o kadar uzak olduğunu gösteren en önemli olay şu; bu milletin dişinden tırnağından, çocuklarının rızkından artırdığı bağışlarla kurulan Tank Palet fabrikasını Katarlılara peşkeş çektiler ve çekiyorlar. Ama doymadılar. Güllük, Tekirdağ, Gökçeada Kuzu, Fenerbahçe Kalamış Yat limanları ve Taşucu Limanı'nı da satacaklar. Sizin özelleştirme dediğiniz, yandaşlarınız için bir güzelleştirmedir. Özelleştirme dediğiniz haram, hırsızlık, halkın hakkını çalıp 5 yandaşa peşkeş çekmektir.
"Konuşmaya başlıyoruz, polis çıkıyor"
Dokunulmazlığı olan milletvekilleri hakkında sürekli fezleke gönderildiğini söyleyen Bülbül, "Konuşanlara karşı yapılanların haddi hesabı yok. Dışarıda konuşmaya başlıyoruz, polis çıkıyor; sesimizi çıkarmaya çalışıyoruz, cezaevi yolu gözüküyor. Bunun hesabını da yarın soracağız." ifadelerini kullandı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan sataşma gerekçesiyle söz alarak, Bülbül'e yanıt verdi. Turan, tank palet fabrikasını binlerce kez anlatmalarına rağmen aynı şeyin söylenmesinin, başka niyete sahip olunduğunu gösterdiğini belirtti.