Merih Demiral geceye damga vurdu Juventus'tan jesti kaptı

Juventus'un Bayer Leverkusen'i 2-0 mağlup ettiği maçta forma giyen Merih Demiral, performansıyla alkış topladı. Maçtan sonra İtalyan kulübü Merih'e jest yaparak Türkçe bir paylaşımda bulundu.

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta oynayan Merih Demiral, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu son maçında İtalyan ekibinin, Almanya Bundesliga takımlarından Bayer Leverkusen'i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada 90 dakika forma giyerek kariyerinde ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıktı.

Merih ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı

Merih Demiral, böylelikle Juventus ile çıktığı 2'nci maçtan da galibiyetle ayrıldı. Milli oyuncu daha önce İtalya Serie A'nın 4'üncü haftasında Juventus'un evinde Hellas Verona'yı 2-1 mağlup ettiği mücadelede 90 dakika sahada kalmıştı.





"Çok iyiydin Merih''

Maçtan sonra İtalyan kulübü Merih'e jest yaparak Türkçe bir paylaşımda bulundu. Juventus paylaşımına "Çok iyiydin Merih'' notunu yazdı.





"Merih diğerlerinden daha iyi göründü"

Teknik direktör Maurizio Sarri maç sonunda "Dörtlü savunma oyununu iyi oynadık. Bugün Merih en agresif oynayan oyuncumuzdu ve bu yüzden diğerlerinden daha iyi göründü." açıklamasında bulundu.



Merih Demiral'ın Leverkusen maçı performansı

Uzaklaştırılan Top: 5

Kritik Müdahale: 2

Top Çalma: 2

İkili Mücadele Kazanımı: %85

Pas İsabeti %81.6