Hezimet sonrası Fatih Terim'i bombaladı: Kendinle yüzleş iflasını kabul et
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda PSG'ye 5-0 yenildi ve Avrupa defterini kapattı. Spor yazarları, Fatih Terim ve öğrencilerini yerden yere vurdu.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun son haftasında Galatasaray, Fransa deplasmanında Paris Saint-Germain ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 5-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri Icardi, Sarabia, Neymar, Mbappe ve penaltıdan Cavani kaydetti. Bu sonuçla Galatasaray, Avrupa'ya veda etti. Spor yazarları, maçın ardından Fatih Terim ve öğrencilerini topa tuttu.
Levent Tüzemen: Fatih Terim kendisiyle yüzleşmeli ve yabancı oyunculara dayalı kurduğu kadro mühendisliğinin iflas ettiğini kabul etmeli. Galatasaray yeniden yerli oyunculara yönelmeli. Yabancı oyuncuyu da alırken ismine değil iş ahlakına, aidiyet duygusuna bakmalı. Galatasaray'ın ruhundan yerli ve milli oyuncu kültürünü söküp tamamen yabancı kültürüne geçmek ağır hezimetler getirdi. En önemlisi Galatasaray "Kaybettiğinde de alkışlanan takım olmak" anlayışını yitirdi. Ben meslek hayatımda ruhunu kaybetmiş böyle bir Galatasaray'a hiç tanık olmadım.
Mehmet Demirkol: Daha hızlıydılar, daha güçlüydüler, daha iyiydiler. Fersah fersah... Çaresiz kaldık... Terim’in 90’ların başından itibaren ülkeye aşıladığı güven, tanıttığı korkusuz oyun, sistem, taktik zenginlik, bunları mumla arıyoruz 2 yıldır. Terim’in bu son dönemi, Terim öncesi dönem gibi. Kabul edilmiş ve mahkum olunmuş bir çaresizlik. Halbuki Terim bu mahkum oyunlara isyan ederek Terim olmuştu.