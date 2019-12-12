HABER /  POLİTİKA

Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi kesinleşti Fatih Altaylı 'hayırlı olsun' deyip açıkladı

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü köşesinde Ahmet Davutoğlu'nun partisinin adının 'Gelecek Partisi' olarak kesinleştiğini yazdı.

Ahmet Davutoğlu'nu partisinin ismi ve amblemi adeta yılan hikayesine döndü. Çok sayıda isim yazıldı çizildi. İlk olarak "Bizim Parti" ismi kulislere düştü, son olarak da “Yaşam ve Adalet Partisi” adı öne çıktı.

Çok yakında açıklanması beklenen partinin adını, Habertürk yazarı Fatih Altaylı, köşesinde okurlarıyla paylaştı. Olmayan partinin kendisinden bu kadar çok bahsettiriyor olmasını başarı olarak gördüğünü yazan Altaylı, partinin ismini ve vitrindeki bazı isimleri paylaştı:

GELECEK PARTİSİ

"Ve şimdi sıra geldi partinin “gerçek” ismini açıklamaya.
Uzun tartışmalardan sonra Davutoğlu’nun partisinin adı “GELECEK PARTİSİ” olarak kesinleşti.
Birkaç gün içinde eski AK Parti Genel Başkanı yeni “Gelecek Partisi Genel Başkanı” olacak.
Partinin kurucular kurulunda Davutoğlu’nun eski danışmanı Etyen Mahçupyan gibi, gazeteci Hakan Albayrak gibi “bildik” ve “beklenen” isimlerin yanı sıra epey de yeni bilinen veya duyulmamış isimler de yer alıyor.
Gelecek Partisi’nin Türk siyasetine hayırlı olmasını diliyorum."

Kuruluş dilekçesi veriliyor

Cuma günü kuruluş için belgeleri teslim edilecek Ahmet Davutoğlu kurmayı kararlaştırdığı yeni parti için sona gelindi.  Sözcü'de yer alan habere göre Cuma günü İçişleri Bakanlığı'na kuruluş belgeleri teslim edilecek ve aynı gün Davutoğlu niçin ayrı bir siyasi parti kurduklarını, partinin diğer siyasi partilerden farkını anlatacak.

İlgili Haberler
Ahmet Davutoğlu'nun partisinin gerçek ismi ne? YAP değilmiş Ahmet Davutoğlu 'Şehir Üniversitesi' tartışmasıyla neyi hedefledi?
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Son seçim anketi Metropoll'den geldi iki partinin oyu yükselişe geçti Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ali İhsan Yavuz arabuluculuk sınavını neden kazanamadığını açıkladı
AK Partili Özlem Zengin ile HDP'li Fatma Kurtulan arasında sert tartışma
Merih Demiral geceye damga vurdu Juventus'tan jesti kaptı
Türkiye Libya mutabakatı için BM'den ilk açıklama
Ahmet Hakan'dan şok iddia! Rahmi Turan beni tehdit etti
Türkiye'de bir ilk! Norveçli firma için Yalova'da inşa edilen gemi denize indirildi
ÖNCEKİ HABERLER
Şanlıurfa'da yakalanan 8 PKK şüphelisi için karar verildi!
Pınar Karşıyaka 40 sayı farkla yendi
Adana'daki bazı taşınmazlar özelleştirme kapsamında alındı
Enerjide acele kamulaştırma kararları
Bakan Kasapoğlu: Galatasaray taraftarına yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum
Af yasası ne oldu 2019 son haberler geldi 2. yargı paketi detayları
Yorumlar 1 yorum