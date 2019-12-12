HABER /  EKONOMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün duyuracak! Dar gelirlilere 100 bin konut

Dar gelirli vatandaşların en büyük hayali belki de bir ev sahibi olmak. Dar gelirlilerin ev sahibi olmasını sağlayacak "Her Yıl 100 Bin Sosyal Konut" projesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tanıtılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığının desteğiyle gerçekleştirilecek projenin tanıtımı, bugün saat 12.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Ayrıntıları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla inşa edilecek sosyal konutlara sahip olma şartları, evlerin modelleri, uygulama özellikleri, ödeme ve vadeyle ilgili tüm ayrıntıları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak arasında protokol imzalanarak her yıl 100 bin sosyal konut projesinin ilk adımı atılacak.


Asgari ücretli ve dar gelirli vatandaşlar, TOKİ aracılığıyla yapılacak konutlara uzun vadeli, kiradan daha ucuz bir maliyetle sahip olabilecek.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi kesinleşti Fatih Altaylı 'hayırlı olsun' deyip açıkladı
Ali İhsan Yavuz arabuluculuk sınavını neden kazanamadığını açıkladı
AK Partili Özlem Zengin ile HDP'li Fatma Kurtulan arasında sert tartışma
Merih Demiral geceye damga vurdu Juventus'tan jesti kaptı
Türkiye Libya mutabakatı için BM'den ilk açıklama
Ahmet Hakan'dan şok iddia! Rahmi Turan beni tehdit etti
ÖNCEKİ HABERLER
Süper Lig'de 15. hafta heyecanı başlıyor
Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem
Bütün modeli aptalların sırtına kurdum deyip büyük vurgunu anlattı
Adana polisi 52 firariye operasyon düzenledi
Şanlıurfa'da yakalanan 8 PKK şüphelisi için karar verildi!
Hafif ve kolay tatlılar fıstıklı saray muhallebisi tarifi
Yorumlar