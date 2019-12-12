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Burhan Kuzu sitem etti: En çok oyu ben aldım Tayyip Bey izin vermedi

Eski AK Parti Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın herkese bir makam verdiğini, bir tek kendisine vermediğini belirterek “Ben üç dönemde Meclis Başkanı olayım dedim. Tayyip Bey izin vermedi.' dedi.

AK Parti'de 4 dönem milletvekilliği yapan eski Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Burhan Kuzu, Yeni Akit'ten Sezai Erhan'a konuştu. Kuzu, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"Tayyip bey izin vermedi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın herkese bir makam verdiğini bir tek kendisine vermediğini belirten Kuzu, "Ben üç dönemde Meclis Başkanı olayım dedim. Tayyip Bey izin vermedi. Seçimle gelen bir yerdi. Temayül yapıldı en çok oyu da ben aldım. Benimle arasında bir sorunda yok. Ben dobra bir adamım" şeklinde konuştu.

Babacan ve Davutoğlu'na eleştiri

Konuşmasının devamında Babacan ve Davutoğlu'nu eleştiren Kuzu, "Bu isimler makamda iken neden parti kurma çalışmaları içerisinde olmadılar. Makamlarını kaybedince bu işe giriştiler. Ben parti kurmalarını doğru bulmuyorum. Parti kurmak bir çözüm yolu değil, rüzgarın esmesi yani boşluğun olması gerekir. Rüzgar esmezse parti tutmaz, yeni oluşumlarda da bu rüzgarı görmüyorum. Oylar bölünerek bir yere varılamaz" dedi.

Şehir Üniversitesi tartışmaları 

Şehir Üniversitesi üzerinden yaşanılan tartışmalara da değinen Burhan Kuzu, "Şehir Üniversitesi iyi eğitim veren bir üniversite. Ancak ortada bir borç var ve bu borç ödenmek zorunda. Bunun sorumlusu Cumhurbaşkanı Erdoğan değil, üniversitenin yöneticileridir" ifadelerini kullandı.

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