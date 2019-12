Turgay Kerimoğlu'ndan Emre Mor bombası: Olmuyorsa vedalaşın

Turgay Kerimoğlu, PSG-Galatasaray karşılaşmasının ardından maçla ilgili yorumlarda bulundu.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain'e 5-0 mağlup olarak, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesinin akabinde Tugay Kerimoğlu konu ile ilgili önemli yorumlarda bulundu.

Turgay Kerimoğlu'nun konu ile ilgili yorumları şu şekilde:

"Oyunun genelini yorumlayacak olursak, tam anlamıyla PSG'nin üstünlüğü vardı. Oyuncular, oyun displininde kaldı. Kylian Mbappe, Neymar ve Mauro Icardi'nin etkinliği çok net gözüktü. Burada yorumlanacak bölge şu, Galatasaray'ın pozisyon almadaki hataları bariz bir şekilde belli oldu. Bunu maç içinde yorumlarken, 'Defans hattının çizgide kalması, topa dalmış olmasıyla beraber yapılan koşularda almış olduğu sonuçlar' ifadelerini kullandım. Bu maç itibariyle artık çok fazla şeyi yorumlamanın anlamı yok."

"Galatasaray'ın bazı oyuncularla yollarını ayırması gerekiyor"

"Teknik, taktik ve skor olarak bazı düşüncelerimizi paylaşabiliriz ama Galatasaray Kulübü'nün devre arasında bazı oyuncularla yolları ayırması gerekiyor. Olmuyorsa, zorlamanın bir anlamı yok."



"Bazı oyuncuların veda etmesi en doğru yol"

"Büyük camialarda oynuyorsanız, bir kaliteniz varsa bunu sahada koşarak, isteyerek mücadele ederek göstermelisiniz. Bazı oyunculara teşekkür edip, veda etmek en doğru yol gibi gözüküyor."

"Üç defa aynı hata"

"Penaltı haricindeki dört pozisyonda Galatasaray defansı statik ve tek hat üzerinde yakalandı. Üst üste aynı pozisyonu üç defa yaşaması bazı şeylerin eksik olduğunu gösterdi."

"Sahada %100'ünüzü vermelisiniz"

"Oyuncu kalitesi olarak Paris Saint Germain sizden daha güçlü olabilir. Ancak siz de sahada %100'ünüzü vermelisiniz. Bir Şampiyonlar Ligi istediğiniz gibi gitmemiş olabilir ama bazı oyuncularınızın büyük kulübe hizmet etmediğini yeşil saha içerisinde görüyorsunuz. Bazı şeylere üzülüyoruz, ülkemizi düşünerek yorumlar yapıyoruz. Bizler buralara gelerek kendi futbol bilgimize göre insanlara bir şeyler iletmeye çalışıyoruz. Saha içerisinde futbolcuların vurdum duymazlığı başka yerlere çekilerek, olay farklı yerlere gidebiliyor."

"Falcao"

"Falcao'nun yedek kalması doğru bir tercih. 'Haydi başla, %100'ünü ver' demek yanlış olur. Bu biraz oyuncu korumadır. Oyuncunun geri dönüşü yavaş yavaş sağlanır. Falcao adına doğrusu yapıldı. Lige dönüşle birlikte üç hafta, devre arası kampında da doğru yükleme ile Falcao sezonun ikinci yarısına etkili başlayabilir. Falcao'yu doğru kullanmak isterseniz, takım arkadaşları onu iyi beslemeli. Ondan verimi böyle alabilirsiniz."

"Emre her şeyini ortaya koymalı"

"Emre Mor'u hepimiz kazanmaya çalışıyoruz. Her zaman onunla ilgili sözlerimizi dile getiriyoruz. Önce Emre'nin kendisi isteyecek. Dünya futbol piyasasında bir yere gelmek istiyorsa, bütün her şeyden vazgeçip sahaya konsantre olmalı. Bıkmadan çalışmalı, her şeyini ortaya koymalı. Olmuyorsa, vedalaşacaksınız.

Emre Mor bu sahada ne kadar olmak istediğini önce kendisi bilmeli. Emre Mor'a ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde şans verildi. Bu şansın ne kadarını kullandı, bunu kendi değerlendirmeli. PSG'ye karşı fiziksel farkı da ortaya çıktı. Emre Mor futbol camiasında barınmak istiyorsa, saha içi, yaşantısıyla %100 hazır hale gelmeli."

"Bu maça takılırsanız lige de aynı başarısızlık yansır"

"Şimdi Galatasaray üç haftada kazanabildiği kadar kazanacaktır. Bu maç unutulacaktır. Hayat devam ediyor, bu maça takılırsanız lige de aynı başarısızlık yansır. Galatasaray sakatların iyileşmesi, yenilerin gelmesiyle birlikte farklı bir hal alabilir. Fatih Terim, takımı farklı bir hale getirebilir ama futbol sahada oynanıyor. Tüm mesajı bu yeşil sahada vermek zorundalar."