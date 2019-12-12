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Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'nde kahreden tablo

Avrupa'ya veda eden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde en kötü hücum performansını gösterdi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında deplasmanda Paris Saint-Germain'e 5-0 mağlup oldu ve grubu 2 puanla tamamlayarak Avrupa'ya veda etti.

Turnuva boyunca oynadığı futbolla büyük hayal kırıklığı yaratan sarı kırmızılıların bu performansı istatistiklere de yansıdı. Sarı kırmızılılar iki kategoride turnuvanın en başarısız takımı oldu.

En az gol atan takım
Galatasaray iki puanla son sırada kalırken sadece bir gol atabildi. Sarı-kırmızılı takım attığı tek golle 2019-20 sezonunda Şampiyonlar Ligi grup aşamasında en az gol atan ve çektiği 10 isabetli şut ile en az kaleyi bulan takım oldu.

1 gol 9 şut
Galatasaray aynı zamanda kaleye toplam çektiği 48 şutla en az şut çeken takım da oldu. Galatasaray yediği 14 golle kalesinde en çok gol gören ilk 5 takım arasında da yer aldı.

Toplam kayıp 23.9 milyon Euro 
Öte yandan Şampiyonlar Ligi gruplarında 15 milyon Euro ayak bastı parası alan Galatasaray, grupta tüm maçlarını kazansaydı toplamda 16.2 milyon Euro gelir elde edecekti. Ancak 2 beraberlikle kasasına sadece 1.8 milyon Euro koyabildi. Gruptan çıkması halinde 9.5 milyon Euro daha almaya hak kazanacak olan Cimbom'un toplam kaybı 23.9 milyon Euro oldu.

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