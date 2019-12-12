Türkiye sağanak yağışın etkisi altında olacak! Meteoroloji saat verip uyardı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Çorum, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bolu, Kastamonu, Kütahya, Afyonkarahisar'ın kuzeyi, Konya'nın güneyi ve Akdeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.