Türkiye sağanak yağışın etkisi altında olacak! Meteoroloji saat verip uyardı
Neredeyse tüm Türkiye sağanak yağışın etkisi altında olacak. Meteoroloji; Marmara, Ege ve Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için şiddetli yağış uyarısı yaptı.
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Çorum, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bolu, Kastamonu, Kütahya, Afyonkarahisar'ın kuzeyi, Konya'nın güneyi ve Akdeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusunda kuvvetli, Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
Meteoroloji'den uyarı
Meteoroloji, "Sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgâr, ulaşımda aksamalar, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir" açıklamasında bulundu.
Yer yer pus ve sis hadisesi
Sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.