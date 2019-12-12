Galatasaray'da tehlike kapıda!

PSG-Galatasaray karşılaşmasında stada gelen sarı-kırmızılılar, hem maç öncesinde hem de karşılaşma oynanırken tribünlerde meşale yaktı. UEFA bu sebeple Galatasaray'a ceza verebilir.

Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye konuk olan Galatasaray'da yaşanan bir olay endişe yarattı.



PSG maçı öncesi Galatasaray kulübü, taraftarlara uyarıda bulunmuştu. PSG mücadelesi için stada gelen sarı-kırmızılılar hem UEFA'nın hem de kulübün bu uyarılarına kulak asmadı.

Gerek maç öncesinde gerekse karşılaşma oynanırken tribünlerde meşale yakan Galatasaray taraftarları, UEFA'nın bu konudaki katı tutumunu es geçti.

UEFA uyarmıştı

Sarı-kırmızılı kulübe daha önce bu konuda UEFA tarafından ceza verilmiş ve tekrarlanması durumunda ağır sonuçları olabileceği belirtilmişti. Bu nedenle Galatasaray'ın başının belaya girebileceği dile getirildi.