HABER /  GÜNCEL

HDP'den Kanal İstanbul için referandum çağrısı

Kanal İstanbul tartışmaları devam ederken HDP'den bir teklif geldi. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ''İsterseniz bir erken seçim provası yapalım gelin Kanal İstanbul Projesini İstanbul halkına referanduma götürelim. Var mısınız'' dedi.

Son günlerde kamuoyununda sıkça tartışılan Kanal İstanbul için HDP 'referanduma gidelim' dedi.İstanbul'da yapılması planlanan Kanal İstanbul için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve hükümet karşı karşıya gelirken; HDP de konuyla ilgili açıklama yaptı.

Çok daha güçlü yeneceğiz

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Kanal İstanbul'un halka sorulması gerektiğini berliterek; "Size ‘Hodri meydan’ dedik ‘Erken seçim’ dedik. Size buradan bir teklifim var. İsterseniz bir erken seçim provası yapalım gelin Kanal İstanbul Projesini İstanbul halkına referanduma götürelim. Var mısınız? Nerede sizde o cesaret! Biz 31 Mart’ta, 23 Haziran’da nasıl sizi sandıkta yendiysek ilk sandıkta çok daha güçlü bir şekilde yeneceğiz. Gelin bakalım İstanbul halkı ne diyecek. Erken seçime yönelik bir kanal mı açacağız yoksa İstanbul kanalı mı açılacak onu hep birlikte çok iyi görebiliriz.”

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Ahmet Necdet Sezer bakın nerede ortaya çıktı! Erol Evgin'le böyle poz verdi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Galatasaray'da görülmemiş olay! 3 kaptan yayına çıkıp özür diledi
Türkiye’den peş peşe kritik hamle! KKTC SİHA üssü oluyor
Rıdvan Dilmen, Ali Koç - Nihat Özdemir - Zekeriya Alp buluşmasına sert yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Türkiye'den Libya'ya vize muafiyeti
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye tepki: Karşılık veririz!
AK Parti'de süreç başladı! 50'de fazla başkan istifa ettirildi
ÖNCEKİ HABERLER
Eskişehir Konya hızlı tren bilet fiyatları güncel TCDD fiyat listesi
EPDK 17 şirkete lisans verdi
Sel baskını 4 bin kişiyi yerinden etti
Ankara İstanbul hızlı tren fiyatları kaç para TCDD yeni fiyatları
Türkiye'den Libya’ya vize muafiyeti kararı
Maydanozun faydaları neler ağrıyı azaltıyor!
Yorumlar 8 yorum