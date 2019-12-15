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Beşiktaş'a Dorukhan Toköz müjdesi

Beşiktaş'ta dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Dorukhan Toköz'den iyi haberler geliyor.

Beşiktaş'ın 6 Ekim'de Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada dizinden yaşadığı sakatlık sonrasında uzun süre sahalardan uzak kalan Dorukhan Toköz'den iyi haber geldi.

Sağ diz kapağı çıkan ve buna bağlı olarak diz kapağında kıkırdak kopması meydana gelen Dorukhan, ameliyatın ardından hızlı şekilde iyileşme göstermişti. Beklenen tedavi sürecinin daha da kısaldığı öğrenilen genç oyuncu, fitness çalışmalarına başladı.

Sağlık ekibinden Dorukhan konusunda sık sık bilgi alan teknik ekip, bu futbolcunun devre arasında düz koşulara başlamasını bekliyor.

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