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Kritik Sivasspor maçı öncesi F.Bahçe'de çifte sakatlık şoku!

Fenerbahçe'de kritik Sivasspor maçı öncesi şok eden sakatlık eden haberleri var. Süper Lig'in 15. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de Miha Zajc ve Hasan Ali Kaldırım sakatlandı.

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, yarın saat 16.30'da oynanacak müsabakanın kadrosuna, sakatlığı bulunan Victor Moses'ın yanı sıra, sabah antrenmanında ayağına aldığı darbe nedeniyle çalışmayı yarıda bırakan Miha Zajc ve ayağının altında ağrı hisseden Hasan Ali Kaldırım alınmadı.

Hasan Ali'de yırtıki Zajc'da kopma

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'ın ayak tabanında ödem ve kısmi yırtık; Miha Zajc'ın ise ayak bileği bağlarında kopma tespit edildi. Hasan Ali ilk yarının sonuna kadar forma giyemeyecek. Zajc'ın ise en az 4 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Zajc'ın dönüşünün sezon bitişini bulabileceği de ifade ediliyor.

Sivas kafilesi

Fenerbahçe'nin 21 kişilik Sivasspor maçı kadrosunda yer alan futbolcular şunlar:

Altay Bayındır, Harun Tekin, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz, Mathias Zanka, Adil Rami, Murat Sağlam, Mauricio Isla, Jailson Marques Siqueira, Emre Belözoğlu, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Nabil Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Deniz Türüç, Garry Rodrigues, Vedat Muric, Mevlüt Erdinç.

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