HABER /  DÜNYA
ADV Fuzulev'den ev sahibi olma sırası sizde

Donald Trump topa tutmuştu! Çin'le DSÖ arasında bağlantı ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump koronavirüs salgını sonrası geçtiğimiz haftalarda Dünya Sağlık Örgütü'nü Çin'in kuklası olmakla suçlamıştı. Trump'ın iddiası sonrası şoke eden bir gerçek ortaya çıktı.

Abone ol

Çin Devlet Başkanı Şi Cingping’in eşi Peng Liyuan'ın Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) internet sitesinde paylaşılan 9 iyi niyet elçisi arasında olduğu tespit edildi.Koronavirüs salgınına ilişkin Pekin yönetimi ile beraber hareket ettiği iddia edilen Dünya Sağlık Örgütü hakkında yeni bir detay ortaya çıktı. Çin Halk Cumhuriyeti Başkanı Jinping’in eşi Peng Liyuan, DSÖ’de 2011'den bu yana iyi niyet elçisi olarak görev yaptığı ortaya çıktı.

DSÖ’nün internet sitesinde yer alan iyi niyet elçileri listesinde Liyuan için “Dünyanın en ünlü sesi ve şefkatli kalbi. Saygılı bir hayran kitlesine sahip büyük ve parlak bir yıldız” tanımı yapılırken; Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in eşi olduğu detayı Liyuan hakkındaki bilgiler arasında yer almadı. Liyuan, Çin ile yakın bağları olan tek iyi niyet elçisi değil. Çin Merkez Televizyonu (CCTV) gazetecisi olan James Chau da DSÖ için sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve sağlık konusunda iyi niyet elçisi konumunda görev yapıyor. 

Trump DSÖ'yü suçlamıştı
ABD Başkanı Donald Trump, 19 Mayıs’ta DSÖ’ye yazdığı 4 sayfalık mektupta, “DSÖ, 2019 Aralık ve hatta daha öncesinde Vuhan’da bir virüsün yayıldığına dair haberleri göz ardı etmiştir. 31 Aralık’ta Tayvanlı yetkililer, DSÖ ile virüsün insandan insana bulaştığına dair iletişime geçti. Ancak DSÖ bu kritik bilgiyi dünyanın geri kalanıyla paylaşmamayı tercih etti. Belki de bunun siyasi nedenleri vardı” ifadelerini kullanmıştı. Trump, DSÖ’yü ‘Çin’in kuklası’ olmakla suçlamıştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Van'da 42 kişinin öldüğü çığ faciasında kar altında kalan araçlar ortaya çıktı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Süleyman Soylu gözyaşlarıyla anlattı! Onun kanını yerde bırakmayın Süleyman amca
Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap açıkladı! İkinci dalga sonbaharda görülecek
Koronavirüs hastaları için en tehlikeli ilaçlar açıklandı! İşte o ilaçların listesi
Bayram'da kar felaketi! Erzincan'da kar fırtınasına yakalanan çoban donarak öldü
Samsun Valisi kentteki koronavirüs salgınıyla ilgili güzel haberi verdi
Edirne ve Tekirdağ'da yasağa rağmen sokağa çıkıp alkol alanlar polisle tartıştı
ÖNCEKİ HABERLER
Gaziantep Yavuzeli'de 4 kişinin katili 6 yıl sonra olay mahalinde yakalandı
Koronalı sayısı 5.5 milyonu aştı! 2.3 milyon kişi ise Covid-19'u yendi
Afyon'da akraba gençlerin alkollü eğlencesinde kan aktı: 1 ölüm bir yaralı
Senegal, Moritanya, Özbekistan ve Umman'da mahkumlara Ramazan Bayramı affı
Papa Francis 3 ay aradan sonra ilk kutsamayı yaptı
65 yaş üstü bugün saat kaçta sokağa çıkacak saatleri kaç?
Yorumlar