HABER /  POLİTİKA
ADV Fuzulev'den ev sahibi olma sırası sizde

Süleyman Soylu gözyaşlarıyla anlattı! Onun kanını yerde bırakmayın Süleyman amca

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir televizyon programında bir şehit evladı ile yaşadıklarını anlattığı anlar herkesi gözyaşlarına boğdu. Soylu olayı anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Abone ol

Soylu'nun canlı yayında anlattıkları izleyen herkesi duygulandırdı. Soylu, evinde yer alan bir dolapta şehit ailelerinden gelen mektuplar olduğunu ve içlerinden bir tanesinde 7-8 yaşlarında bir çocuğun yazdığı cümlelerin kendisini çok etkilediğini belirtti. Bakan Soylu, şehit çocuğunun "Babamı çok özlüyorum. Onun kanını yerde bırakmayın Süleyman Amca" diye yazdığını gözyaşlarıyla anlattı.

Şehit ailelerinden gelen mektuplardan bahsetti
Soylu şehitlerden, şehit ailelerinden ve şehit ailelerinden gelen mektuplardan bahsetti. Soylu, evindeki bir dolapta nelerin yer aldığını açıkladı.Soylu bir şehit çocuğunun yazdığı mektupta neler yazdığını şöyle anlattı:

Onun kanını yerde bırakmayın Süleyman Amca
"Arka odamda bir şeyim var. Dolap gibi bir şey. Vitrin derler ya. Dolap gibi bir şey. Orada şehit ailelerinden gelen mektuplar. Mektuplar! Şehitlerinde, her gittiğim cenazenin de fotoğrafları var. Beni en çok etkileyen, yedi-sekiz yaşında bir çocuk tanırım da şu kadar küçük bir mavi kartın içerisine kendi el yazısıyla yazmış. Babamı çok özlüyorum. Onun kanını yerde bırakmayın Süleyman Amca. Şimdi tabii bu…"Soylu'nun bu anısını anlattığı anlarda gözünde yaşlar akması dikkat çekti. Bu anlar izleyenleri de duygulandırdı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bakan Soylu, asker ve polislerin bayramını kutladı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Koronavirüs hastaları için en tehlikeli ilaçlar açıklandı! İşte o ilaçların listesi
Bayram'da kar felaketi! Erzincan'da kar fırtınasına yakalanan çoban donarak öldü
Samsun Valisi kentteki koronavirüs salgınıyla ilgili güzel haberi verdi
Edirne ve Tekirdağ'da yasağa rağmen sokağa çıkıp alkol alanlar polisle tartıştı
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son rakamlar açıklandı (24 Mayıs 2020)
Ankara'da bir araç polis noktasına daldı: 6 polis yaralı
ÖNCEKİ HABERLER
Papa Francis 3 ay aradan sonra ilk kutsamayı yaptı
Aydın'da kaza geçiren genç Berke 12 günlük yaşam savaşını kaybetti
Veliaht Prens Selman sürgündeki ismin çocuklarını rehin aldı
Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap açıkladı! İkinci dalga sonbaharda görülecek
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Duha namazı nasıl kılınır kaç rekattır Diyanet açıklaması
Yorumlar