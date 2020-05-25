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Bayram'da kar felaketi! Erzincan'da kar fırtınasına yakalanan çoban donarak öldü

ERZİNCAN’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi hayatı adeta felç ederken, Ramazan Bayramı'nın ilk günü yürekleri donduran bir facia da yaşandı. Yaylada kar fırtınasına yakalanan bir çoban, donarak hayatını kaybetti.

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Erzincan kent merkezinde sağanak yağış görülürken yüksek kesimlerde kar ve tipi etkisini sürdürüyor. Mayıs ayının sonlarına doğru adeta kara kışın yaşandığı yüksek rakımlı Kızıldağ, Sakaltutan ve Ahmediye Geçitlerinde kışlık lastikleri bulunmayan araçlar zincir takarak ilerleyebildi. Karayolları ekipleri de güzergâhlarda kar küreme ve tuzlama çalışması aralıklı olarak yapıyor.

70 yaşındaki çoban donarak öldü

Kar ve tipinin etkili olduğu Koçyatağı köyünde de kar fırtınasına yakalandığı düşünülen Süleyman Akpolat’ın (70) cesedi donmuş halde bulundu. Erzincan- Sivas karayolu üzerindeki köyünden koyunları otlatmak için yaylaya giden Akpolat’tan uzun süre haber alınamayınca durum güvenlik güçlerine bildirildi.

Dere yatağının içinde bulundu

Yapılan aramalar sonucunda Akpolat’ın donmuş cesedi gece saatlerinde jandarma tarafından Beşgözeler mevki yakınlarındaki dere yatağı içerisinde bulundu. Akpolat'ın cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

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