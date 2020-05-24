Ankara'da bir araç polis noktasına daldı: 6 polis yaralı

Ankara'da alkollü bir sürücü, İstanbul Yolu Çiftlik Kavşağı'nda uygulama yapan polislerin durdurduğu araca arkadan çarptı. Kaza sonucu 6'sı polis 7 kişi hafif şekilde yaralandı.

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Tüm Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanırken Başkent Ankara'da A.G. yönetimindeki 06 DV 3291 plakalı araç, İstanbul yolu Çiftlik kavşağında oluşturulan uygulama noktasına hızla girerek araçlara ve görevli polislere çarptı.

Alkollü sürücü kontrol edilen araca arkadan çarptı

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün olayla ilgili açıklaması şu şekilde: "24.05.2020 günü saat 21.30 sıralarında İstanbul Yolu Çiftlik Kavşağı Uygulama Noktasında alkollü bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek görevlilerimiz tarafından kontrol edilen bir araca arkadan çarpması sonucu 6 meslektaşımız ve 1 vatandaşımız hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralanmıştır.

Sürücü gözaltına alındı

Yaralı meslektaşlarımızın ve vatandaşımızın hastanelere sevki sağlanmış, alkollü araç sürücüsü gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatılmıştır."