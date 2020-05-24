Emre Belözoğlu: Benim için yeni bir sayfa açılacak

Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Emre Belözoğlu İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport’a konuştu. Emre, Eylül ayında hayatında yeni bir sayfanın açılacağını ifade etti.

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Tecrübeli futbolcu, Inter'de oynadığı yılları kariyerinin en güzel dönemi olarak tanımladı. Bir dönem İnter forması giyen Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Emre Belözoğlu İtalya basınına konuştu.

La Gazzetta dello Sport’a özel demeç veren deneyimli futbolcu sarı lacivertli takımdaki geleceği hakkında konuştu.

Zamanı gelince durmayı bilmek gerekir diyen Emre Belözoğlu Eylül ayında benim için yeni bir sayfa açılacak, ifadelerini kullandı.

Türkiye'de liglerin 12 haziran'da açılmasını da değerlendiren başarılı futbolcu çok daha iyi olması için iki haftaya daha ihtiyacın olduğunu söyledi.

Inter'de geçirdiği dönem ile ilgili olarak çok güzel anılarım var diyen Emre; Milano'ya her gittiğimde taraftarların sevgisi ile karşılaşıyorum. Beni sevdikleri gibi ben de onları çok seviyorum, ifadelerini kullandı.

Milli futbolcuya 2002 yılında Lazio ile oynadıkları ve 3-3 biten maç da hatırlatıldı. Emre; o karşılaşmada attığım iki golü internette izliyorum kariyerimin en güzel dönemleriydi. O formayı giymek benim için tarifi zor bir duyguydu dedi.

Milan'dan ayrılması gündemde olan Türk futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun takımda kalması gerektiğini söyleyen deneyimli futbolcu Roma forması giyen Cengiz Ünder'e de övgüler yağdırdı.

Cengiz'i Başakşehir'de yetişirken izledim diyen Emre, o bir fenomen ve çok daha iyi olmak için her saat futbolu düşünmesi gerekiyor, şeklinde konuştu.

KAYNAK: TRT SPOR