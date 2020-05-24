HABER /  YEREL

Denizli'de kayıp emekli öğretmen, baraj göletinde ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı

DENİZLİ'nin Güney ilçesinde, 6 gündür kayıp olan emekli öğretmen Arif Çağlar (57) baraj göletinde ölü bulundu.

Abone ol

Güney ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Arif Çağlar, 18 Mayıs günü, gezmek için otomobiliyle evden ayrıldı.  Ancak geri dönmedi. Ailesi de jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Jandarma tarafından başlatılan çalışmalar sonunda Çağlar'a ait otomobili, Adıgüzel Barajı yakınlarında buldu. Arama- kurtarma çalışmaları da bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Denizli İl Müdürlüğü ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ile İHH Arama Kurtarma ekiplerinin desteği ile 3 gün sürdürülen çalışmalarda, Çağlar'ın izine rastlanmadı. Ekipler aramaya son verdi.

Bugün ise baraj kıyısından geçen itfaiye ekipleri, su üstünde ceset olduğunu fark etti. İhbar üzerine gelen ekipler tarafından kıyıya çıkarılan cesedin, 6 gün önce kaybolan Arif Çağlar'a ait olduğu tespit edildi. Çağlar'ın cesedi, otopsi için Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Antalya'da ekmek almaya çıkan yaşlı adam polis kovalamacasının ortasında kaldı
Trump’ın önerdiği koronavirüs ilaçları ölüm oranını artırıyor
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 'Meclis neden toplanmıyor' eleştirilerine cevap
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Çav Bella' yanıtı: OHAL ilan etmek istiyor
Türkiye koronavirüste pik noktayı 11 Nisan'da gördü! Prof. Dr. İlhan Çetin açıkladı
Armand Traore'den şoke eden itiraf: Fenerbahçe diyerek beni kandırdılar
ÖNCEKİ HABERLER
Michael Jordan'a şok suçlama: Yalan söylüyor
ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 99 bine yaklaştı
Nevşehir'de kızları ve torunları ile camın arkasından bayramlaştı
Bakan Berat Albayrak, Ramazan Bayramı'nı kutladı
Üsküdar Belediyesi bayramın ilk gününde yaşlıları unutmadı
İşte haziran ayındaki normalleşme planı! Koronavirüs'te vaka 500'e düşecek
Yorumlar