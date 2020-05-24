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Michael Jordan'a şok suçlama: Yalan söylüyor

Efsane basketbolcunun kariyerini yakından takip eden spor yazarı Sam Smith, Michael Jordan'ı anlattığı hikayeler nedeniyle yalancılıkla suçladı.

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Spor dünyası, Chicago Bulls'un 1998'deki şampiyonluğunu anlatan The Last Dance belgeselini tartışmaya devam ediyor. Basketbol efsanesi Michael Jordan'ın kariyerindeki son zaferi özetleyen mini dizinin sona ermesinin ardından hikayenin paydaşları fikir ayrılıklarını dile getirmeye başladı.

Jordan'ın takım arkadaşları Scottie Pippen ve Horace Grant'a göre, yaşananlara sadece tek bir pencereden bakılıyor. En ağır eleştiri ise spor yazarı Sam Smith'ten geldi.

1992'de yazdığı "Jordan kuralları" kitabıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok satanlar listesinin zirvesine çıkan Smith, Jordan'ı yalancılıkla suçluyor. "Belgeselde anlatılan dönemlerde oradaydım. Neler yaşandığını biliyorum. Jordan'ın anlattığı hikayede birçok uydurma ve yalan var. Çoğu önemsiz detaylar ama bazıları devasa boyutta" ifadelerini kullanan Smith, 1998'de Chicago Bulls takımının dağılmasından da Jordan'ı sorumlu tuttu. 10 bölümlük The Last Dance belgeseli Amerika Birleşik Devletleri'nde 23 milyonu aşkın hanede izlenerek rating rekorları kırdı.

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