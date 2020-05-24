HABER /  DÜNYA

ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 99 bine yaklaştı

Demirören Haber Ajansı

 ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1010 artarak 98 bin 706'ya yükseldi.

Abone ol

ABD, Kovid-19 salgınının merkez üssü ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 21 bin 281 artarak 1 milyon 668 bin 493'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1010 artarak 98 bin 706'ya çıktı.

ABD'yi, Rusya'yı geride bırakarak 2. sıraya yükselen Brezilya 349 bin 113 vaka, Rusya 344 bin 481 vaka ve İspanya 282 bin 370 vakayla izliyor.

Salgının merkezi New York

Öte yandan salgının etkisinin azaldığı New York, halen ABD'de salgından en fazla etkilenen bölge olmayı sürdürüyor.

Şimdiye kadar 369 bin 656 vakanın görüldüğü eyalette, 29 bin 112 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 154 binden fazla vakayla New Jersey ve 107 binden fazla vakayla Illinois takip ediyor.

ABD'de şimdiye kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 15 milyona, iyileşen hasta sayısı ise 447 bine yaklaştı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Antalya'da ekmek almaya çıkan yaşlı adam polis kovalamacasının ortasında kaldı
Trump’ın önerdiği koronavirüs ilaçları ölüm oranını artırıyor
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 'Meclis neden toplanmıyor' eleştirilerine cevap
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Çav Bella' yanıtı: OHAL ilan etmek istiyor
Türkiye koronavirüste pik noktayı 11 Nisan'da gördü! Prof. Dr. İlhan Çetin açıkladı
Armand Traore'den şoke eden itiraf: Fenerbahçe diyerek beni kandırdılar
ÖNCEKİ HABERLER
Nevşehir'de kızları ve torunları ile camın arkasından bayramlaştı
Bakan Berat Albayrak, Ramazan Bayramı'nı kutladı
Üsküdar Belediyesi bayramın ilk gününde yaşlıları unutmadı
Augsburg Schalke 04'ü darmadağın etti
Bursa'da bebek firarda filmi gerçek oldu
Resimli yeni kısa bayram mesajları 2020 hayırlı bayramlar sözleri
Yorumlar