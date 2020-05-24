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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu iki lidere bayram mesajı yollamadı

Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi parti liderlerine ve eski cumhurbaşkanlarına mesaj gönderen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan ve Bahçeli ile mesajlaşmadığı öğrenildi.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, siyasi parti liderleri ve eski cumhurbaşkanlarının Ramazan Bayramı'nı kutladı. CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bayramını kutladı.

Telefonla konuştu

Kılıçdaroğlu, AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ile DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile telefonla görüştü.

Erdoğan ve Bahçeli ile bayramlaşmadı

Eski cumhurbaşkanları ve siyasi parti liderlerinin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Kılıçdaroğlu'nun, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi es geçmesi dikkatlerden kaçmadı.

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