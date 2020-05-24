Camilerde 'Çav Bella' provokasyonu! Olayı 30 kişilik özel ekip araştırıyor

İZMİR'deki bazı camilerin hoparlörlerinden 'Çav Bella' şarkısı çalınmasının ardından başlatılan soruşturma devam ediyor. Şüphelilerin yakalanması için İzmir Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 30 kişilik özel ekip çalışmalarını sürdürüyor.

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İzmir'de 21 Mayıs akşamı merkezi sistemin frekansına giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, bazı camilerden 'Çav Bella' şarkısını çaldı. Bir gün sonra akşam saatlerinde aynı teknikle yine frekansa giren kişiler bu kez usta sanatçı Selda Bağcan'ın bir parçasını yayınladı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, camilerde müzik çalınırken çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşması üzerine resen soruşturma başlatırken, İzmir Müftülüğü de konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

"Profesyonelce bir saldırı yapıldı"

İzmir Müftüsü Recep Şükrü Balkan, telsiz sistemiyle çalışan merkezi sistemin frekansına korsan şekilde girilerek profesyonelce bir saldırı yapıldığını söyledi.

İzmir eski İl Başkan Yardımcısı tutuklandı

Olay sonrasında, birçok kesimden tepki gelirken o anların görüntüsünü sosyal medya hesabında paylaşmasının ardından gözaltına alınan CHP İzmir eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, 'Dini değerleri alenen aşağılamak' suçundan tutuklandı.

30 kişilik özel ekip kuruldu

Soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çeşitli şubelerden 30 kişilik özel ekip kuruldu. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntülerin sosyal medyada ilk olarak kim veya kimler tarafından paylaşıldığını tespit etmeye çalışıyor.

Asayiş ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri de yayın yapılan camilerin çevresinde çalışma yaptı. Cami çevresinde ikamet eden vatandaşlara olay anında şüpheli kişi ya da kişiler görüp görmedikleri sorulurken, iş yerlerinin güvenlik kameraları ile mobese kameraları da incelemeye alındı. Ekiplerin çalışmasının sürdüğü belirtildi.