Türkiye koronavirüste pik noktayı 11 Nisan'da gördü! Prof. Dr. İlhan Çetin açıkladı

TÜRKİYE'nin koronavirüste pik noktayı 11 Nisan'da gördüğünü söyleyen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin, "24 Nisan ise vaka ve iyileşen hasta sayısının buluştuğu noktaydı. Ardından iyileşen hasta sayısı hızla yükselmeye başladı" açıklaması yaptı.

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SCÜ Tıp Fakültesi Dekanı ve İl Pandemi Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan Çetin, Türkiye'de salgının son durumunu grafiklerle anlattı. Son günlerdeki vaka sayısındaki düşüşün herkesi ümitlendirdiğini belirten Çetin, "Hazırladığımız, Covid-19 Türkiye Günlük Vaka Sayısı grafiğimizde bir çıkan kol bir de inen kolu var. Grafiğimize göre 11 Nisan pik noktası diye hep düşünüyorduk. 11 Nisan sonrası vakalarda azalma eğilimi görmekteyiz" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir haftamızın ortalaması bir öncekini geçmedi"

Şu ana kadar büyük şehirlerde altı kez sokağa çıkma kısıtlaması yapıldığını hatırlatan Çetin, şöyle devam etti; Bu kısıtlamaları yaptığımız dönemlerde yedi gün sonra yeni dalgalanmalar olduğunu gördük. Yalnız pazartesi ve salı günleri birtakım yoğunlukların artması ve tedbirlerin gevşetilmesi, aynı şekilde insanların da gevşemesinden sonra dalgalanmaların tepe noktalarını görüyoruz. Geçen haftaki sokağa çıkma yasağının etkisini de bu cumartesi, pazar ve pazartesi gününden itibaren göreceğiz. Bunun sevindirici bir yönü ise biz sağlıkçılar olarak bu şekilde günlük vakalar üzerinden pek konuşmayız. 3 günlük, 5 günlük ve 7 günlük ile 14 günlük ortalamalar üzerinden konuşuruz. Hiçbir haftamızın ortalaması bir önceki haftanın ortalamasını geçmedi. Bu bizim için bir kazançtır.

"Bizim için önemli olan tarih 24 Nisan tarihidir"

İyileşen hasta sayısı grafiği üzerinden değerlendirmelerde bulunan İlhan Çetin, "Hastalık ilk çıktıktan yaklaşık 14 gün sonra iyileşen sayımız başlıyor. Başlangıçta yavaş başlıyor, daha sonra hızlı bir şekilde yükseliyor. Bizim için önemli olan tarih 24 Nisan tarihidir. Bu tarih bizim günlük bulduğumuz vaka sayıları ile aynı şekilde iyileşen hasta sayısının çakıştığı tarihtir. Bu halk sağlıkçılar olarak önemli bir noktaydı. Bu tarihten itibaren iyileşen sayısı hızlıca yukarıya çıkmaya başladı" dedi.

11 Haziran itibariyle 300'lü rakamları göreceğimizi düşünüyoruz.

Bayram tedbirlerinin hastalıkla mücadelede etkin sonuçlar verebileceğini hatırlatan Prof. Dr. Çetin, "Biz eğer tedbirlerimize dikkat edecek olursak 4'te 1 oranında daha az hastalanmış oluyoruz. Biz toplumsal olarak öğrendik. Bizim milletimiz şu anda bilgileri davranış haline getirdi. Bu bizim için önemli ve değerlidir. Biz bu şekilde tedbirli olmaya devam edelim. 11 tarihleri bizim için çok önemliydi. Yani 11 Mart'ta biz ilk vakamızı gördük, 11 Nisan tarihinde pik yaptık, 11 Mayıs tarihinde açılımlarımızı yaptık. İnşallah 11 Haziran itibariyle de 300'lü rakamları göreceğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.

"Virüsün davranış tarzında hiçbir değişiklik yok"

Son zamanlarda vaka sayılarının azalmasıyla 'virüsün etkisinde bir azalma mı oldu' şeklindeki soruya da açıklık getiren İlhan Çetin, "Şu anda Brezilya'da, Rusya'da ve özellikle Güney Amerika'ya geçen bir vaka sayıları var. Virüsün davranış tarzında hiçbir değişiklik yok. Sadece bu değişiklik bizim davranış tarzımızdan geliyor. Biz virüsü tanıdık" dedi.

Virüsün olmazsa olmaz üç düşmanı bulunduğunu vurgulayan Çetin, şu ifadeleri kullandı; Bunların bir tanesi izolasyon, ikinci sosyal mesafenin korunması ve üçüncüsü maske takılması. Tedbirlerimiz ise iki türlüdür. Bunlardan bir tanesi toplumsal tedbirler, diğeri de kişisel tedbirlerdir. Toplumsal tedbirler toplu kullanım alanlarının kapatılmasıdır. Bir de kendi tedbirlerimiz var. Mesafeli, maskeli ve evde kalmaktır. Toplumsal tedbirleri gevşettikçe birtakım açılmalar yapıldı. Bunları biz de olumlu karşılıyoruz. Bizim kişisel tedbirlerimizi sıkı tutmamız gerekiyor. Hem toplumsal tedbirleri hem de kişisel tedbirleri de gevşetirsek yine günlük 5 binli rakamları görürüz.

İlhan Çetin, Dekan Yardımcısı Mustafa Karademir, Doç. Dr. Ahmet Altun ve Fakülte Sekreteri Binali Koç ile birlikte hazırladıkları grafiklerle hastalığı yakından takip ettiklerini belirtti.