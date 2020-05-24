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İran’da 5.2 büyüklüğünde deprem

İhlas Haber Ajansı

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre İran’da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi’den yapılan açıklamada, İran’ın Kohgiluye ve Buyer Ahmed Eyaleti'ne bağlı Dogonbedan şehrinde yerel saatle 13.41’de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi.

Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Depremde can kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, bölgedeki bazı evlerde ağır maddi hasarın olduğu öğrenildi.

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